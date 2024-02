El llamativo pedido de Insua tras el durísimo 1-4 de San Lorenzo ante Racing: "Hay que olvidarse de..."

San Lorenzo está lejos de su mejor versión y la situación empieza a encender las alarmas, a un par de fechas del clásico ante Huracán y en un año en el que competirá en Copa Libertadores. En la goleada en contra ante Racing por 4-1, el equipo mostró una cara muy distinta a la que suelen mostrar los de Ruben Darío Insua y la preocupación no se disimula en la cara del DT.

Sobre el final del partido, Insua brindó una conferencia de prensa en la que reconoció la superioridad del rival. "Es evidente que hoy Racing fue muy superior a nosotros en la intensidad del juego. Nos costó muchísimo ganar los duelos individuales. NO tuvimos la pelota para saber defender y ni la tuvimos para generar desequilibrio sobre el rival. Racing es un buen equipo que tiene buenos jugadores y precisión para definir", analizó.

Luego, le consultaron sobre qué decisiones debe tomar par revertir la situación y la respuesta llamó la atención por el llamativo pedido que hizo puertas adentro del club, el que luego repitió en má de una oportunidad: "Más que decisiones hay que sumar trabajo para volver a ser competitivo. Hay que olvidarse del equipo del 2022 y 2023 porque ya no está. Es un plantel nuevo. Hay que arrancar de cero. Sumar calidad y cantidad de trabajo para tener la competitividad que se necesita".

Consultado sobre si el partido del martes ante Tigre es de más de tres puntos, respondió: "Si ganás te dan tres puntos, no más. Hay que jugar bien, mejor que el rival, trabajar mucho, olvidar el pasado, el equipo del 2022 y 2023 no está más. Hay que arrancar de cero, con humildad, con sacrificio. Con una buena lectura de lo que pasa, un buen diagnóstico. No vender ningún espejito de color. Así, con el correr del tiempo, volveremos a ser competitivos".

Tras haber repetido el concepto, al DT de San Lorenzo le preguntaron concretamente sobre qué diferencias tienen los dos equipos: "Es un plantel nuevo, con poco tiempo de trabajo. Se fueron sumando jugadores a medida que pasaba el tiempo. Algunos a días de empezar el campeonato. Es un costo que pagás cuando el rival está en plenitud. Por eso digo que hay que olvidarse de esos planteles y trabajar mucho porque estamos arrancando con un plantel bastante nuevo y desde cero".