Gustavo Quinteros rompió el silencio tras irse de Vélez: “Mucha tristeza y angustia”

La Navidad no llegó con el mejor de los regalos para el mundo Vélez. Durante la jornada de este miércoles se conoció que Gustavo Quinteros no llegó a un acuerdo con los directivos y que, como consecuencia, no renovaría su vínculo de cara a la temporada 2025.

Si bien en lo económico estaba todo encaminado, fue el proyecto deportivo el cual quedó lejos. Como consecuencia, para dar su versión de los hechos, el director técnico grabó un video que fue publicado por el periodista César Luis Merlo, en el cual le habla al hincha del Fortín.

El mensaje de Gustavo Quinteros

“Quiero informales con mucha tristeza, con mucha angustia, que no voy a continuar la próxima temporada. Se dijeron muchas cosas, se dicen muchas cosas que no son ciertas”, comenzó Quinteros, quien tendría todo arreglado para convertirse en nuevo DT de Gremio de Brasil.

Sobre las reuniones que mantuvo con los directivos, expresó: “Después de que terminó la temporada, esperé para reunirme con Fabián Berlanga (presidente) y Ricky Alvarez (manager). Estuvimos el 23 y 24 reunidos para hablar del proyecto deportivo, de todas las necesidades del equipo, del club”.

“En ese sentido, el club tiene necesidades. Tanto Fabián como la Junta Directiva lo están haciendo bien, yo como entrenador tengo objetivos profesionales que cumplir también y la verdad es que después de estos días no hemos podido llegar a un acuerdo para la continuidad”, completó Quinteros.

Quinteros dejó Vélez y su futuro podría estar en el Brasileirao.

Como suele suceder cada vez que termina un ciclo, en este caso el suyo en Vélez, agradeció a aquellos que le dieron la oportunidad: “Quiero agradecer a Fabián por la confianza, a la Junta Directiva por haberme dado la posibilidad de dirigir a este gran club. Me voy muy tranquilo de haber hecho un excelente trabajo junto a mi cuerpo técnico, a los jugadores y a todo el staff”.

Para finalizar con su despedida, Quinteros sentenció: “Llegamos a tres finales (las perdidas por Copa de la Liga, Copa Argentina y Trofeo de Campeones), salimos campeones del futbol argentino (Liga Profesional), clasificamos a Libertadores y fuimos los primeros en la tabla anual. Terminamos una temporada maravillosa poniendo a Vélez en lo más alto y haciéndolo campeón. Me voy dolido, tengo mucho cariño en este club. Ojalá que este no sea un adiós, sino un hasta pronto”.