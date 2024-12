El fuerte posteo de Vinícius tras ganar el The Best 2024: “Intentaron…”

Mientras el Real Madrid se encontraba concentrado en Qatar a la espera de la final de la Copa Intercontinental, que se disputará este miércoles ante Pachuca en el estadio Lusail, Vinicius Jr. recibió una gran noticia. El atacante brasilero fue premiado con el The Best por su performance a lo largo de la temporada.

Luego de haber quedado segundo en la votación del Balón de Oro, el cual quedó en manos de Rodri Hernández, el futbolista del Merengue tuvo revancha. Como suele suceder cada vez que los jugadores reciben algún tipo de distinsión, las redes sociales se vuelven el lugar ideal para volcar sus sentimientos.

El descargo del brsilero en su cuenta de Instagram.

Y Vinicius, obviamente, no fue la excepción. El extremo, que se convirtió en el primer brasilero en alzar el trofeo, dijo presente en su cuenta de Instagram, celebró el logro y apuntó contra sus críticos: "Vine, vi y vencí. Hoy le escribo a ese niño que vio a tantos ídolos levantar este trofeo... ha llegado su hora. O mejor dicho, ha llegado mi hora. El momento de decir... sí, soy el mejor jugador del mundo y he luchado mucho por ello".

"Intentaron y siguen intentando invalidarme, disminuirme. Pero no están preparados. Nadie me dirá por quién debo luchar, cómo debo comportarme. Cuando estaba en São Gonçalo, el sistema no se preocupaba por mí. Casi me tragan. Gané por mí y por mi familia", continuó el ganador del The Best 2024.

Para finalizar, Vinicius recordó a todos quellos que lo acompañaron y lo siguen haciendo: "Con mucho apoyo en el camino: Flamengo, Real Madrid, Selección Brasileña, mis cientos de compañeros a lo largo de los años... la gente que me acompaña a diario en mi rutina, los que me admiran... EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO"