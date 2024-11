Godoy Cruz en la mira por el escándalo de las apuestas deportivas: "Es un problema que no tiene techo"

Los clubes de fútbol están siendo investigados por apuestas deportivas. Jugadores de Godoy Cruz Antonio Tomba son los principales apuntados. A cuatro fechas de que finalice el torneo, Daniel Oldrá anunció su enigmática salida del club alegando que "con las apuestas se perdió la esencia del fútbol". Los rumores no tardaron en aumentar entorno a las apuestas online y los jugadores, cuya participación sería un golpe bajo para el Tomba, que pondría en riesgo contratos deportivos y llevaría el escándalo a la escala nacional.

Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho deportivo, explicó la problemática en MDZ Radio y qué se puede esperar de las investigaciones.

Marcelo Bee Sellares

Qué pasa con Godoy Cruz

Sobre la situación de Godoy Cruz hay rumores. La aplastante derrota frente a Boca Juniors aceleró la salida de Daniel "Gato" Oldrá, aunque se concretó semanas más tarde con Platense. Aparentemente hay varios jugadores que estarían involucrados en las apuestas deportivas. Estos jugadores habrían apostado por distintas situaciones del juego, como tarjetas amarillas, penales, etcétera. Uno de ellos sería el que "recaudaba" las apuestas y después repartía el dinero entre los que apostaban. La situación disparó una investigación interna y un jugador ya habría sido apartado.

"Cuando una fiscalía se pone a investigar, es porque ya tiene el reporte de la casa de apuestas", destacó el abogado. "El fiscal actúa en base a denuncias que pueden provenir de terceras personas reportes de las propias casas de apuestas con licencia", agregó.

Las sospechas sobre la implicación de jugadores y otros actores en apuestas online han crecido en los últimos meses. La fiscalía especializada en juegos de azar de Buenos Aires, por ejemplo, investiga el caso de Spreen, el streamer que debutó en Primera con Deportivo Riestra por menos de dos minutos. Están imputados el propio Iván Buhajeruk (Spreen) y el DT Cristian Fabbiani. La investigación reveló apuestas sospechosas que las casas legales no pagaron, alegando que los apostadores tenían información privilegiada.

Spreen debutando en Primera División / FotoBaires

"Uno nunca sabe hasta dónde puede escalar el tema de las apuestas", comentó el abogado. A su vez considera que "indudablemente" el problema puede agravarse si los clubes no establecen un "protocolo trabajando junto con la AFA". Sino, "esto no tiene techo. Esto no es un problema solo de Argentina. Es un flagelo mundial", aseguró.

Las apuestas deportivas

En Argentina la legalidad del juego "depende de la jurisdicción provincial", en donde "las empresas (de apuestas) reciben lo que se llama licencias para operar. En base a eso tenemos distintos operadores legalizados con licencias retroactivas para la explotación del juego online durante un tiempo determinado", explicó.

Para reducir el riesgo que traen las apuestas al fútbol, "la FIFA ya viene trabajando en un manual de integridad deportiva, que establece un protocolo que las asociaciones (como la AFA) deberán seguir con todos sus clubes". Este tipo de medidas que impulsa la FIFA buscarían, por ejemplo, "prohibir total y absolutamente que los jugadores y sus familiares participen en las apuestas deportivas", con sus respectivas sanciones si el protocolo no se cumple.

Ahora, "el problema es que gran parte de las apuestas se dan en el mercado ilegal, que además es considerablemente mayor al legal. Y es ahí donde normalmente se desarrollan este tipo de actividades", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: