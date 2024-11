La cruda revelación de Barovero sobre el penal que le atajó a Gigliotti: "Lo primero que pensé fue..."

Si hay un momento en la historia de River que los fanáticos no olvidarán, es el penal que Marcelo Barovero le atajó a Emmanuel Gigliotti en la semifinal de la Sudamericana 2014. Esa jugada, que sucedió en el primer minuto de juego del Superclásico, marcó el inicio de una era en Núñez ya que ese año se quedarían con el certamen y comenzaría la idolatría de Marcelo Gallardo.

El penal que le atajó al Puma

Sin embargo, en diálogo con Infobae, Trapito realizó una cruda revelación al momento de recordar lo sucedido: "Desde el momento que lo cobraron, yo me alejé de la situación. Había otros encargados para protestar. Todo pasó en el medio de una gran adrenalina. Los primeros minutos de cada partido son difíciles porque no te entra aire, no es fácil".

"Sabíamos lo que nos jugábamos. En esa época, encima, se jugaba con gol de visitante. Lo primero que pensé fue: me quiero ir. Se me vino todo a la cabeza: me hacen un gol y cómo hacemos para darlo vuelta, se nos va el campeonato... Unos días antes habíamos perdido el primer puesto en la liga local contra Racing", agregó el arquero.

Luego expresó que fue fundamental el trabajo de relajación ante situaciones de estrés que hizo con Sandra Rossi: "Hay muchas formas. La más común, o la que se puede ver, tiene que ver con la respiración. O la meditación. No podés pensar y accionar al mismo tiempo. Después de aislarme, debía enfocarme en el pateador".

Por último, recordó todo lo que había practicado en la semana previa: "La primera referencia era cómo estaba posicionado hacia la pelota. Y la segunda, la velocidad de la carrera que él hacía. Si él aceleraba para darle fuerza, le iba a patear cruzado. Si no, iba a abrir el pie, como hizo. Fue tranquilo el festejo porque quedaban 90 minutos y estábamos a un gol de que se nos fuera la serie... Porque un gol en contra era casi la muerte. En el arco no podés festejar hasta que llegás al vestuario".