La rimbombante definición de Recoba sobre el objetivo de Bielsa en Uruguay: "Está probando jugadores porque..."

Pasado el incidente entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa, y tras la derrota ante Perú y el empate como local frente a Ecuador, la Selección de Uruguay ahora debe salir de la turbulencia y volver al triunfo en una complicada doble fecha de Eliminatorias en la que enfrentará a Colombia como local y Brasil como visitante.

En la previa a esta doble fecha, una gloria de la Celeste como es Álvaro Recoba salió a defender públicamente el trabajo que lleva adelante el entrenador argentino, haciendo un balance de lo que ha mostrado hasta ahora el equipo. "A mi me encantó, me gustó mucho. Como en la Copa América para mi era la favorita Uruguay. Desde afuera, como alguien que entiende algo de fútbol, pienso que el equipo en los últimos partidos estaba un poco cansado, me pareció a mí", expresó.

Recoba definió la gestión de Bielsa en Uruguay

En ese sentido, Recoba se refirió a cuáles deben ser las prioridades en este torneo y lo ancló a con una fuerte frase a lo que él considera, es el objetivo primordial del DT. "Convengamos que en esta Eliminatoria, mi sensación es que tiene la posibilidad de clasificar y logró un buen colchón de puntos. Está probando jugadores porque el objetivo de él es ganar la Copa del Mundo", afirmó.

Al respecto, hizo una evaluación de los que resta del calendario para Uruguay, a modo de justificar el presunto objetivo del argentino. "Nosotros tenemos estas cuatro fechas difíciles: Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia en El Alto. Pero convengamos que hacés algún punto más y ya estás clasificado, entonces ojalá que logremos volver a lo que venía mostrando Uruguay", cerró.

La definición de Recoba sobre el conflicto Bielsa-Suárez

A inicios de octubre, en la previa a la doble fecha FIFA de Eliminatorias en la que la Selección de Uruguay enfrentó a Perú y Ecuador, Luis Suárez salió a declarar contando lo que le tocó vivir al mando de Bielsa, con duras críticas por algunos maltratos. Todo luego de que él mismo renunciara a seguir en la Celeste. El Loco no respondió más que reconociendo que su credibilidad está en duda y la situación fue apagándose.

"Sincero, no lo escuché a Luis hablar. No lo escuché, no lo leí tampoco. Primero, a Luis lo conozco y es una muy buena persona. A Marcelo no lo conozco y sería irrespetuoso dar un veredicto de algo. Luis tiene treinta y pico de años, Bielsa obvio es más grande, pero son dos personas adultas. No critico a Luis porque ha hecho muchísimo para la Selección. Me pareció raro, lo agarraron en un momento relajado. Es como que te salte un disparate que está afuera de contexto. A mi me pasó como entrenador que soy honesto en lo que digo y muchas veces la honestidad... tenes que ser un poco más políticamente correcto. Capaz que Luis no lo fue porque era una charla como te digo, dijo lo que pensaba y se creó todo lo que se creó", comentó Recoba al respecto de la situación.