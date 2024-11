La curiosa propuesta de una leyenda de la Fórmula 1 que incluye a Colapinto: "Si fuera el director de Red Bull..."

Franco Colapinto se prepara con vistas al Gran Premio de Las Vegas, que será del 21 al 23 de noviembre, pero las noticias sobre su futuro en la Fórmula 1 no se detienen. Red Bull, Visa Cash App RB F1 Team y Alpine son las escuderías que aparecen en el horizonte del piloto argentino aunque por el momento no hay nada definido.

A la vez, figuras del automovilismo hablan al respecto y Juan Pablo Montoya irrumpió en escena para mandarle un mensaje directo a Christian Horner con una particular propuesta. El colombiano opinó sobre la posibilidad de que Franco pase a la escudería de la bebida energética y dejó en claro su punto de vista.

Juan Pablo Montoya habló de Colapinto.

"Si yo fuera Christian Horner y el director de Red Bull, iría a Williams a decirles, 'mira, están contentos con Colapinto, quédense con él y denme a Sainz'. Por qué me voy a tomar el riesgo de reemplazar a Checo, que es experimentado en Fórmula 1, ha ganado carreras, para poner a un novato contra Max Verstappen", dijo.

Luego, en la misma línea, explicó: "Un novato contra Albon es duro, pero se puede, y mira que Albon, siempre que estuvo bajo presión y ha tenido un compañero rápido se ha estrellado y lo sigue haciendo. Max no se equivoca y no falla, por lo que es complicado".

"Si fuera Christian Horner, le diría, '¿tanto te gusta Colapinto y quieres hacerlo crecer?', yo conociendo a Carlos Sainz, creo que le dije a Williams que firmaba por ellos, pero si no gana o hace podios, si alguien me ofrece algo, todos los años me puedo ir", continuó y cerró: "Entonces podrían decirles, 'pueden perder a Carlos ahora o en un año, ahora se quedan con dinero y el año que viene sin dinero'. Si fuera así, esa es la jugada que haría para Red Bull, no iría a por Colapinto, iría a por Carlos".