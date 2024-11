La tremenda respuesta de Dibu Martínez sobre si firma estar en el top 5 de la Premier: “¿Top 5? Eso es para…”

En una temporada histórica, el Aston Villa comenzó de la mejor manera posible en todas las competiciones, metiéndose en los primeros puestos de la Premier League y ganando sus primeros tres encuentros de Champions League sin recibir goles. Sin embargo, en el último mes hilvanó una pequeña racha negativa de cinco encuentros sin triunfos con cuatro derrotas de manera consecutiva que hizo mella en lo logrado con ese buen arranque y que incluso ya lo dejaron eliminado de la Carabao Cup (Copa de la Liga).

La más reciente caída fue este sábado, 2-0 en Anfield nada menos que contra Liverpool, el líder de la liga inglesa (y también del renovado máximo certamen de campeones de Europa en su novedosa fase de liga). Este nuevo traspié dejó al conjunto villano en la octava posición de la tabla con 18 puntos, con la posibilidad de seguir bajando peldaños de acuerdo a los resultados de este domingo, aunque a tiro de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

Las aspiraciones de Dibu Martínez con el Aston Villa en Premier League

A esta situación se refirió en el post partido Emiliano Martínez, uno de los máximos referentes y figuras del plantel: "Son momentos que pasan, perdimos dos partidos en una competición, cambiamos los once jugadores en la Carabao Cup y luego lo que ocurrió en Champions, en donde hicimos seis cambios. Al final hay que darle minutos a todos, tuvimos que vender jugadores para traer otros nuevos así que es un equipo que está en proceso", señaló respecto de esta mala racha, quitándole dramatismo al asunto.

Sin embargo, reconoció que el buen comienzo no matiza las derrotas y que los puntos perdidos no son poca cosa, por más que aún quede un largo tramo por delante: "Las cosas se juegan desde el primer partido, no solo en febrero y marzo que es cuando se definen las cosas. Hay que sumar los puntos cuando hay que sumarlos, pero bueno, perdimos con Tottenham y Liverpool afuera, así que tampoco es el final del mundo. Ahora tenemos partidos en casa y hay que sumar", advirtió el Dibu.

Por último, al ser consultado por su entrevistador, el periodista Manuel Sánchez de Telemundo Deportes, si no lo conformaba igualmente estar peleando por quedar entre los mejores 6 equipos de la Premier, el arquero campeón del mundo lo negó rotundamente: "Yo no firmo estar top 5 o 6, eso es para perdedores. Yo quiero estar arriba de todo. Mi objetivo siempre es ganar la liga. Pensar en estar entre los siete mejores es de perdedor", sentenció Martínez, dejando bien en claro cuáles son sus aspiraciones con el Aston Villa.