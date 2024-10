Simeone explicó dónde ve más cómodo a Julián Álvarez en cancha: “Su mejor potencial es atrás del…”

La llegada de Julián Álvarez al Atlético de Madrid generó una verdadera revolución, pero con el correr de los partidos muchos cuestionan a Diego Simeone quien lo ha colocado en diferentes posiciones. Por estos constantes cambios, el ex River no ha podido mostrar todo su potencial y el Cholo fue consultado sobre en qué posición lo nota más cómodo.

El Cholo sobre la posición de Julián

En diálogo con ESPN F, el entrenador explicó que puede jugar de nueve aunque para él su lugar ideal es otro: "Yo creo que lo puede hacer, como Lautaro Martínez, Sorloth. Tiene movimientos difíciles de detectar, marca el pase, tiene buenos diagonales, buenos disparos de derecha y izquierda; buen timming en el tramo final del área".

"Puede jugar lejos del arco, tiene trabajo y recuperación, comprometido con lo que le pasa al equipo. En el City lo hemos visto defendiendo en 4-4-2 como extremo. En Argentina también lo hizo. Me vienen muchos partidos de él en otras posiciones. Su mejor potencial es atrás del punta de referencia, con gente de buen pie en el medio para aprovechar lo que tiene", afirmó.

En la misma línea, agregó: "El otro día hablábamos que jugó con el Madrid por izquierda. Este partido es diferente, necesitamos gente que defienda y ataque. Para mí, hizo un partido bueno. ¿Está para hacerlo todos los partidos? No. Un poco libre atrás de una referencia para aprovechar toda su calidad. Se siente más cómodo en el medio participando del juego. Tenemos que encontrarle el lugar a Griezmann, Sorloth. Y es la manta corta".

"De los futbolistas que han llegado al club, es uno de los que más contento me puso su llegada por la expectativa que me he generado. Cuando tuvimos la posibilidad, hicimos un gran trabajo para traerlo y hacerle entender que este no era solo un paso en su vida. Puede crear una historia en el Atlético. Tiene energía, trabajo, humildad y futbol. Estamos esperando todo lo que nos imaginamos y que podamos ayudarlo, con sus compañeros, para sacar lo mejor que tiene. Nos lo va a dar, seguro", cerró.