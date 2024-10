La tremenda sentencia de Copetti por la inminente ida de Gago a Boca: “Voy a ser muy claro, Fernando es…”

Enzo Copetti habló sobre la posible llegada de Fernando Gago a Boca, tras la salida de Diego Martínez. El delantero, hoy en Rosario Central, lo tuvo en Racing y no escatimó en elogios hacia los métodos del entrenador. Destacó su capacidad y aseguró que su contratación sería un gran acierto por la influencia positiva que puede aportarle al xeneize.

Las frases de Copetti

"Voy a ser muy claro, Fernando es el mejor técnico que tuve en mi carrera. Me enseñó demasiado en Racing, es una persona que te deja mucho, es muy inteligente él y su cuerpo técnico. La verdad que siempre se brindaron, con excelentes personas para mí, siempre tengo las mejores palabras hacia ellos", expresó tras la derrota canalla en su visita a Defensa y Justicia.

Luego, agregó: "Gratitud enorme porque me enseñaron como persona y como jugador, les debo mucho a ellos. La verdad que si Boca llega a traer un técnico como él, lo va a beneficiar mucho". En Boca siguen esperando por el entrenador y la semana que viene será clave para saber si finalmente se hace cargo del plantel.

Para que pueda darse su salida de Chivas de Guadalajara, Gago deberá pagar la cláusula de rescisión en su contrato, que finaliza en mayo de 2025, valuada en 1.5 millones de dólares. El pasado fin de semana, durante el clásico ante Atlas, el entrenador fue abucheado por los hinchas quienes mostraron su descontento por el presente del equipo.

Pintita, que acumula 17 victorias, nueve empates y 11 derrotas, lanzó declaraciones que llamaron la atención aunque desde Boca no se amedrentaron. "No tuve ninguna oferta, no tuve ningún contacto, ni yo, ni la gente del equipo", expresó.