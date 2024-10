La sorpresiva gran noticia para Bielsa en medio del escándalo en la Selección uruguaya

A una semana de que vuelvan a jugarse las Eliminatorias Sudamericanas, estalló la interna en la Selección de Uruguay con las escandalosas declaraciones que hizo Luis Suárez sobre los malos tratos y actitudes de Marcelo Bielsa para con él, muchos otros jugadores e incluso con el personal de la AUF. Tal era el mal clima que se generó puertas adentro que, según trascendió, los mismos referentes del combinado charrúa le habrían dado el visto bueno al Pistolero para que hiciera públicas estas críticas.

Estas revelaciones llegan en mal momento, puesto que en siete días la Celeste deberá visitar a Perú de cara a la clasificación al Mundial 2026, el viernes 11 de octubre por la fecha 9, y luego recibirá a Ecuador el martes 15 por la fecha 10. No estaría siendo este el panorama óptimo para afrontar dos compromisos tan importantes en el que necesitan mostrar una mejoría luego de los magros empates ante Paraguay y Venezuela. Sin embargo, en medio del fuego, se dio a conocer una muy buena noticia para el Loco.

Darwin Núñez podrá jugar en la próxima doble fecha de Eliminatorias. (Foto: NA)

Darwin Núñez, goleador del conjunto charrúa y de todas las Eliminatorias con 5 tantos, podrá estar presente en esta doble fecha. El delantero del Liverpool había recibido 5 partidos de suspensión luego de los violentos incidentes entre futbolistas uruguayos e hinchas colombianos luego de la semifinal de Copa América contra Colombia, que lo tuvieron a él como uno de los principales protagonistas. Si bien apenas cumplió dos encuentros, la sanción quedó de momento en suspenso.

Darwin Núñez durante los incidentes con los hinchas colombianos

La Asociación Uruguaya de Fútbol había presentado una apelación ante Conmebol (la cual dictaminó el castigo), pero no había sido dada a lugar. Ante este rechazo, la AUF hizo la misma presentación en el TAS, el cual le dio a la Pantera una habilitación provisional que le permitirá estar presente, al menos, en los duelos frente a Perú y Ecuador. De todos modos, esto está sujeto a una posterior revisión y no garantiza que en los siguientes partidos de Uruguay no deba volver a cumplir con la sanción.

Casualmente, Darwin Núñez fue uno de los futbolistas a los que mencionó Suárez en la entrevista como ejemplo de los maltratos de Bielsa. Al parecer, durante el duelo en que la Celeste venció 2-0 a Argentina el pasado 16 de noviembre de 2023 en la Bombonera, el entrenador descargó en el entretiempo un fuerte reproche por su actuación en el primer tiempo que lo dejó "lagrimeando". ¿Habrá repercusiones en relación a este episodio en esta nueva doble fecha de octubre?