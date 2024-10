La reacción de Gallardo cuando le preguntaron qué responsabilidad asume en la eliminación de River: “No me voy a…”

Marcelo Gallardo dijo presente en conferencia de prensa luego de la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores en la llave de semifinales. River perdió 3-0 en el primer chico de la serie y este martes por la noche no pasó del 0-0 ante un Atlético Mineiro que va por su segunda conquista en la historia del torneo.

Tras el encuentro, donde su equipo fue ampliamente superior a lo largo de los 90 minutos, el director técnico del Millonario enfrentó los micrófonos y se refirió a lo sucedido en el estadio Monumental. En medio de su charla con los medios Paulo Filippini, periodista partidario de radio Mitre, le preguntó qué responsabilidad asume en la eliminación.

Gallardo habló post empate y posterior eliminación en el Monumental.

Sin dudarlo, Gallardo expresó: "Cuando uno asume ya es responsable, no me voy a quitar ninguna responsabilidad al respecto. Después, en cuanto a la ilusión, estamos golpeados. Teníamos la oportunidad que la final se jugara en nuestra casa y estábamos todos esperanzados. Estoy acá y tengo que transmitir lo que siento".

"Estamos ante una situación no agradable, teníamos esa ilusión como todos los hinchas. Tenemos que asimilarlo, dar la cara y vuelvo a repetir, la responsabilidad yo no me la saco. Para nada. Lo que sí, rápidamente tenemos que sacarnos esta desilusión y volver a enfocarnos. En tres días tenemos un partido nuevamente. Yo tengo que acompañar y respaldar a estos jugadores. A partir de mañana empezar a trabajar en el partido del sábado", añadió el entrenador de River.

Para finalizar, Gallardo sentenció: "Sabe a poco decir esto, pero es así. No hay otra. Tenemos que volver a entrenar mañana y jugar el sábado. Yo no puedo venir con la cabeza gacha, tengo que decir: 'acá estamos'. Somos los responsables y al mismo tiempo estamos golpeados como los hinchas. Si algo hay que reconocer es al hincha de River, el sentimiento y la pasión que demostró en estos días. Estamos en deuda con esa posibilidad que teníamos de responderle al hincha"