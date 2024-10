La llamativa sentencia de Gallardo tras perder la serie por goleada ante Mineiro: “Ellos no fueron…”

El sueño de la quinta Copa Libertadores de su historia, llegó al final. El empate sin goles ante Atlético Mineiro en condición de local, sumado a la goleada sufrida en Belo Horizonte, dejó a River eliminado del torneo de clubes más importante del continente en la fase de semifinales.

Tras el encuentro Marcelo Gallardo dijo presente en conferencia de prensa, donde enfrentó los micrófonos para analizar lo demostrado por su equipo a lo largo de los 90 minutos. Al DT le preguntaron en qué se basaría para explicar el motivo que dejó al elenco de Núñez sin torneo continental.

River no pudo romper el cero y quedó fuera de la Copa Libertadores.

Para comenzar, se refirió al 0-0 de este martes: "Estuvimos en partido. Jugamos el partido que propusimos jugar. Lamentablemente el gol no se nos dio. Ese empuje que hubiese significado hacer el gol no llegó. Al no llegar, se empieza a desinflar la ilusión. Sin embargo, más allá de que se nos empezó a hacer cuesta arriba, el equipo insistió hasta el final. Intentamos, pero no tuvimos la conexión del gol. El esfuerzo lo hicimos".

A la hora de analizar la llave, que se definió con el 0-3 sufrido en Belo Horizonte, Gallardo expresó: "En estas series, cuando llegas a instancias de semifinal, se juegan los detalles. El partido de visitante no fue el partido que nosotros propusimos. En el desarrollo del juego ellos no fuerob mucho más que nosotros, pero sí pegó en los momentos justos con cierta justeza".

"Fueron tres goles de diferencia, ahí estuvo la gran diferencia. Ellos con la ventaja hoy hicieron su partido. Un gol nos hubiese dado una cuota de esperanza para que lleguen los otros, pero no llegó. Sin goles es imposible ganar, no hicimos goles en ninguno de los dos partidos y eso fue clave", sentenció el DT de River.