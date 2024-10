La furia del Cholo Simeone tras un polémico penal en contra del Atlético ante Lille: "Son ladrones"

Diego Pablo Simeone vive los partidos con mucha intensidad. El entrenador del Atlético de Madrid no reprime sus emociones durante el desarrollo de un partido y mucho menos cuando se siente perjudicado por los fallos de la terna arbitral. Eso fue lo que ocurrió este miércoles cuando su equipo cayó ante Lille como local, en la tercera fecha de la Champions.

El panel que le cobraron al Aleti

El equipo de Simeone lo ganaba 1-0 con gol de Julián Álvarez pero lo terminó perdiendo 3 a 1. El segundo de los franceses llegó por intermedio de un penal muy dudoso que cobró el árbitro italiano Marco Guida contra Koke Resurrección, que cambió por gol el canadiense Jonathan David.

El cobro desató la ira del Cholo. Primero, empezó a protestar contra el juez de línea. Luego, se acercó el árbitro para amonestarlo con tarjeta amarilla. Pero el entrenador argentino, lejos de aminorar la protesta, comenzó a gritarle "son unos ladrones, ladrones son".

La furia del Cholo Simeone

Luego de esa escena, en conferencia de prensa y con las revoluciones bajas, Simeone se refirió nuevamente a la polémica que se vivió en el Metropolitano. "No hay nada, muchachos. Es como cuando alguien dice penal, bueno, pero explíqueme por qué. Fue mano, no. Fue empujón de Koke, no".

En ese sentido, agregó: "Sinceramente, ojalá podamos ver algo. Ojalá que la UEFA o quien sea pueda decir el árbitro acertó y el VAR no lo ayudó porque acertó el árbitro porque cobró penal. Pero cuando te cobran un penalti así. Ojalá alguna vez nos toque a favor estas equivocaciones, que pueden suceder que son parte del fútbol".

La declaración de Simeone tras el partido

Por otro lado, el DT argentino hizo un análisis de la derrota: "Hay dos maneras de explicar lo que sucedió en el partido. En esta competición, cuando un equipo juega y tiene cantidad de ocasiones para irse con dos o tres goles al descanso y no es contundente, esta competición no perdona. La otra explicación es que ojalá encontremos algo para poder decir que fue penal. El árbitro dio que fue mano, luego que Koke empujó. No le importa a nadie y lleva la balanza a favor del Lille. Luego tuvimos ocasiones. Es un partido donde pudimos ganar 4-2 y nos vamos 1-3 abajo".

"Estamos en una situación muy complicada. Nos metieron 7 goles en dos partidos y ahora las opciones son menores", concluyó.