Superliga de básquet: Godoy Cruz se refuerza con un histórico

Luego de un 2023 inolvidable en el que logró consagrarse campeón del Nivel Uno y regresar a la primera división tras 37 años, Godoy Cruz ya empezó a planificar lo que será la temporada 2024 en la Superliga de básquet masculina. En su primera campaña, el Tomba ya logró meterse en los playoffs y ahora apunta a llegar a lo más alto. Para ello, el Expreso comenzó a moverse en el mercado de pases y en las últimas horas concretó la llegada de un histórico de la disciplina como Facundo "Garza" Rubia.

El emblemático goleador llega al Bodeguero con una vasta experiencia tras haber jugado once años en Anzorena y otros once en San José, dos clubes de enorme prestigio en la provincia. Luego de haber conquistado un sinfín de títulos, el mejor jugador de Mendoza y ex capitán de los Santos decidió salir de su zona de confort para formar parte del elenco de calle Balcarce.

Garza llega a Godoy Cruz tras 11 años en San José.

Luego de la confirmación de su pase, Garza Rubia dialogó con MDZ y contó sus sensaciones en esta nueva experiencia en su carrera: "Estoy muy contento de llegar a una institución como Godoy Cruz. Es un club gigante de Mendoza con respecto al fútbol, se está metiendo en el básquet y eso está muy bueno.

Luego aclaró: "Estoy muy feliz por esta nueva etapa. Quiero agradecerle a la gente de Godoy Cruz por tenerme en cuenta y llevarme. Trataré de dar lo mejor de mí para poder llevar al club lo más arriba posible" cerró.

Además, el Expreso anunciará la incorporación de Leandro Lincheta, escolta-alero con pasado en Atenas y San José. Además, Gastón Guevera, ex alero de San José, también aceptó la oferta del Tomba, que sueña con cortar las redes por primera vez en su historia.