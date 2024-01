De la mano de Lautaro Martínez, Inter es nuevo líder de la Serie A

El delantero argentino Lautaro Martínez, campeón mundial en Qatar 2022, marcó el único tanto en el triunfo de Inter de Milán ante Fiorentina por 1 a 0, como visitante, en el estadio Artemio Franchi y volvió a liderar la Serie A del fútbol italiano, en partido por la 22da. fecha.

El ex Racing Club definió de cabeza a los 14 minutos del primer tiempo, tras el tiro de esquina que ejecutó el mediocampista albano Kristjan Asllani, gol que lo mantuvo como máximo anotador del certamen con 19 tantos.

Martínez viene de convertir 2 tantos en la goleada en la fecha 20 por 5 a 1 ante Monza y en la 19na. también marcó ante el triunfo por 2 a 1 ante Hellas Verona, con lo que sumó con el de hoy, cuatro conversiones seguidas.

Además, el "Toro" llegó a un total de 124 conversiones en el conjunto milanés, con lo que superó a su compatriota Mauro Icardi, como máximo anotador histórico del club.

Fiorentina pudo llegar a la igualdad, pero el delantero argentino Nicolás González, ex Argentinos Juniors, quien ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo en lugar del francés Jonathan Ikone, erró un tiro penal a los 31 minutos del complemento.

En tanto en el equipo local también fueron titulares el defensor marplatense Lucas Martínez Quarta, ex River Platre, y el delantero cordobés Lucas Beltrán, también ex "Millonario" y fue relevo, Gino Infantino, ex Rosario Central.

La victoria la tercera al hilo volvió a colocar a Inter líder con 54 puntos, a 1 de su escolta, Juventus que el sábado igualó 1 a 1 ante Empoli, de local.

Fiorentina, por su parte, sigue en el quinto lugar, en zona de Liga de Europa y mantuvo sus 34 unidades.

Fuente: Télam