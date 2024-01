Rumor bomba con Gallardo: el fuerte motivo por el que podría irse del Al Ittihad

A pesar de que su llegada al Al Ittihad se dio en noviembre pasado, Marcelo Gallardo podría abandonar su cargo como entrenador del equipo de Arabia Saudita en los próximos días. El Muñeco se encuentra atravesando una muy compleja situación con Karim Benzema, la máxima figura del equipo, dado que decidió apartarlo del plantel y no llevarlo a la pretemporada que están llevando a cabo sus dirigidos en Dubái. ¿El motivo? Repetidos actos de indisciplina que tuvo el delantero francés, como por ejemplo ausentarse a varias prácticas o no presentarse el día que el equipo regresó de sus vacaciones.

La situación es complicada, dado que los dueños del club no quieren que el delantero se vaya de la institución y este punto sería clave para que el ex River termine efectuando su salida. Por el momento, el DT no renunció ni fue echado, pero la tensión crece a cada momento y su alejamiento de la dirección técnica del club sería una posibilidad real.

A sabiendas de que Benzema no entraba en sus planes, Gallardo solicitó la incorporación de Ángel Correa para reemplazar al futbolista francés. Las negociaciones para incorporar al argentino estaban encaminadas, pero según se informó en ¿Cómo te va?, programa que sale al aire por D Sports Radio, esa posibilidad se frenó hasta que no haya una resolución con la situación del delantero ex Real Madrid.

Las próximas horas serán fundamentales para saber que será del futuro de Gallardo, quien con sus actos marcó que su intención no es la de trabajar con Benzema. Mientras tanto, lejos de sus compañeros, el delantero realiza su preparación física en Jeddah. ¿Se irá el Muñeco del Al Ittihad?