El hijo de un multicampeón con Boca reveló su sueño de jugar en el club: "Desde niño me inculcó..."

Christian Eduardo Giménez, más conocido como Chaco, vistió la camiseta de Boca entre 1998 y 2002. Durante su estadía en el Xeneize, disputó un total de 87 partidos en los que convirtió diez goles y ocupaba la posición de mediocampista. Ganó tres títulos locales (Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 2000) y tres internacionales (Libertadores 2000, Intercontinental 2000 y Libertadores 2001).

Su hijo es Santiago Giménez, quien nació en Argentina y a una temprana edad emigró a México debido al traspaso de su padre al Veracruz. Esto le permitió obtener la nacionalidad mexicana y, en la actualidad, defender los colores del Tri ante la posibilidad de jugar para la Albiceleste.

Santiago Giménez habló sobre su cariño a Boca, club en el que su padre jugó por cuatro años.

En las últimas horas el Bebote sorprendió al revelar su amor hacia Boca, club en el que su padre logró vivió quizás los mejores años de su carrera futbolística: “Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí“.

“Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría“, añadió quien cosechó cinco títulos con Cruz Azul y posteriormente fue vendido al Feyenoord de Países Bajos, donde en su primera experiencia europea ganó la Eredivisie.

“La gente piensa que tengo que ser de Boca o de Cruz Azul. Soy de los dos. Son países diferentes. Tengo a mi padre que desde niño me inculcó ser de Boca pero a mí personalmente me tocó vivir en Cruz Azul y me hice hincha. Soy fanático de los dos“.