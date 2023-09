"Queremos hacer lo mismo": la comparación del capitán de Los Pumas con la Scaloneta

A falta de tres días para el debut en la Copa del Mundo de Francia, la ilusión de Los Pumas empieza a acrecentarse con el correr de las horas. En la previa al choque frente a Inglaterra del próximo sábado, el capitán del elenco nacional, Julián Montoya, habló ante el Daily Mail inglés en donde confesó que lo hecho por la Scaloneta en Catar servirá de inspiración y ejemplo para el certamen ecuménico que está próximo a empezar.

El pilar de la Selección argentina de rugby recordó el título conseguido por el elenco de Scaloni, el cual sirvió para unir a todo un país en un contexto sumamente complejo: "Queremos hacer lo mismo en el rugby. La forma en que el equipo de fútbol conecta con el país es increíble. Cuando Messi juega, inspira al resto del equipo, pero no se trata sólo de un jugador. En los premios, Argentina tuvo al mejor jugador, al mejor entrenador, al mejor arquero... ¡al mejor público!".

Montoya quiere el mismo camino que en Qatar 2022.

Luego, Montoya agregó: "Es una meritocracia. Ves su proceso, hacen las cosas correctamente, el esfuerzo, la confianza en los demás y uno piensa: 'queremos ser como ellos'. Argentina no está en un buen momento económico, pero cuando cinco millones de personas salieron a las calles de Buenos Aires para alentar juntos, todos con una sonrisa en la cara, era simplemente felicidad. No es normal ver eso. Cuando lo ves, te dan ganas de perseguirlo. Nos inspiraron. Todos aspiramos a lo mismo".

Además, el nacido en Newman destacó el crecimiento que tuvo la disciplina desde el bronce obtenido en Francia, allá por el año 2007. Los resultados se han visto reflejados en la composición del plantel, al cual arribaron jugadores de diversas provincias del país: "Cuando te pones la camiseta de la selección, representás a todos, de norte a sur y de este a oeste; hace años, la mayoría de los chicos eran de Buenos Aires, pero ahora son de todo el país y gente de distintos clubes. Tenemos chicos de Córdoba, Tucumán, Mendoza, Santa Fe, Mar del Plata. Es increíble. El rugby está ahora en todas partes del país y eso es bueno para la selección".

Por último, al capitán de Los Pumas le consultaron sobre la posibilidad de que Argentina se quede con el título del mundo: "Si me siento acá y digo 'no, no creo que podamos lograrlo', entonces no podría estar haciendo mi trabajo. En el Mundial, cada partido es importante y el primero también. Tenemos nuestros sueños y nuestros objetivos, pero el único camino es paso a paso" cerró.