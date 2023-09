La lapidaria respuesta del DT de LAFC sobre Messi tras la goleada del Inter Miami: "¿Qué esperabas que...?"

Antes de sumarse a la Selección argentina, Lionel Messi dio un último show en Los Ángeles enfrente de un estadio repleto de estrellas. Con dos asistencias, el 10 fue clave para la goleada 3-0 del Inter Miami ante LAFC, campeón vigente de la MLS y escolta en la Conferencia Oeste. Luego del encuentro, a Steve Cherundolo, DT del conjunto local, no le quedó más remedio que rendirse a los pies del mejor del mundo.

En conferencia de prensa, el entrenador del conjunto angelino se mostró muy fastidioso con el resultado y la facilidad con la que llegaron los últimos dos goles de las Garzas. Por eso, la pregunta sobre el impacto que tuvo Messi en la MLS no le cayó del todo bien: "Es el mejor jugador del mundo, ¿qué esperabas que haga cuando llegue aquí?", disparó con una sonrisa algo nerviosa.

Luego, Cherundolo, que ganó la MLS como entrenador de LAFC, resaltó la capacidad del argentino, que lleva un gol y dos asistencias en tres partidos disputados en la liga estadounidense. No obstante, insistió con que todos deberían esperar esta clase de dominio del 10 en la competencia: "Ha contribuido de gran manera ofensivamente con goles y asistencias, pero no es nada que no se haya visto antes en su carrera. Nada fuera de lo normal, nada que no nos hayamos esperado", soltó.

Leo uD83EuDD1D Leo



Leo Messi to Leo Campana to make it 3-0!#LAFCvMIA | 0-3 pic.twitter.com/3qJUMiC6Te — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

Por otra parte, el exdefensor de la Selección de Estados Unidos expresó que no ve a Inter Miami como un equipo sin falencias y que, pese al 0-3, podría perder ante cualquiera: "Ciertamente no son invencibles, eso lo vimos esta noche, pero está claro que son muy efectivos en el área. Tata Martino los tiene a todos en la misma página y trabajando de una manera muy disciplinada, asi que felictiaciones para ellos", analizó.

Finalmente, Cherundolo minimizó el efecto que puede tener esta goleada del equipo de Messi sobre LAFC: "No creo que este partido tenga relevancia para lo que viene para ninguno de los dos equipos. Fue un partido y ya está", concluyó.