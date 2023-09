El palito de Messi a los hinchas del PSG: “Si bien yo ahí no estaba bien, me…”

Lionel Messi rompió el silencio y dialogó en exclusiva con Migue Granados para el streaming de Olga TV. En medio del programa "Soñé que volaba", el conductor aterrizó en Miami, ingresó a la casa del mejor jugador del mundo y mantuvo un distendido diálogo en el que no dejó tema sin tocar.

En el comienzo de la entrevista el capitán de la Selección argentina fue consultado sobre su paso por Francia, donde durante dos temporadas vistió los colores del París Saint Germain. En medio de su experiencia en la Ligue 1 el GOAT se coronó como campeón del mundo ganándole la final, nada más y nada menos, que a los Galos.

Para comenzar, Messi reconoció que su paso por el PSG estuvo muy lejos de ser el esperado en su arribo: “Se dio así. No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así...”

“Con Kylian Mbappé re bien, como con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores, pero bueno”, añadió el mejor jugador del mundo, que fue el único de los campeones del mundo que no fue reconocido por su club.