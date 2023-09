El gracioso ida y vuelta entre Messi y Migue Granados por sus tatuajes: "No te lo quería decir, pero..."

En una entrevista que salió de lo normal, Lionel Messi habló con Migue Granados en su canal de radio streaming llamado Olga. Desde el living de su hogar en Miami, el astro argentino regaló varios momentos desopilantes junto al humorista y uno de ellos fue un divertido intercambio por sus tatuajes: "Te encantaría hacertelo de vuelta", le sugirió el conductor de radio sobre su pierna izquierda.

Más allá de toda la magia que destiló con ese pie, la pantorrilla izquierda del 10 es famosa por tener un fuerte tattoo todo negro al que solo le dejó un número 10, el escudo del Barcelona y una pelota de fútbol: "No me gustaba los tatuajes que tenía. Me lo había hecho en un momento donde me lo hice por hacer. La típica de ir al tatuador: 'decime vos qué me puedo hacer, já' Y después la transformé un poco: le fui haciendo cosas del fútbol. Es más: le tendría que dar otra pasada pero a esta altura, ya no tengo ganas [...] Sí, pero más o menos la piloteé, la arreglé un poco, ¿no?", retrucó el mejor del mundo.

"Mmm... si querés, cree que sí", respondió Granados, destando la risa detrás de cámara y la del propio Leo. Ante ese contraataque, Messi tampoco se quedó callado sobre los varios tatuajes que tiene el humorista: "Ese es horrible también [risas] No te lo quería decir, pero es horrible ese", disparó el capitán de la Selección argentina.

El antes y el después de la pierna izquierda de Messi: se tapó los tatuajes en 2016.

Migue Granados y sus tatuajes.

"Pero es de Toy Story", expresó el entrevistador. Con complicidad, Migue lanzó: "Bueno, yo creo que vos estás un poco más comprometido. Tu pierna izquierda es un poco más famosa que mi brazo de bobe, todo blanco".

Luego, el intercambio siguió entre risas y Messi quiso justificar su tatuaje black-out. Antes de pedirle una gaseosa, Granados reiteró: "Si vos querés creer que sí, creelo", remató.