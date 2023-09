La nueva denuncia de Jenni Hermoso tras no ser convocada a la Selección de España: "Otra prueba que..."

La futbolista española Jenni Hermoso volvió a cargar contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) luego de que se diera a conocer la convocatoria de la gran mayoría de las futbolistas campeonas del mundo, quienes tras el escándalo con Luis Rubiales anunciaron su renuncia temporal al Seleccionado, hasta tanto no se vean cambios en la dirigencia del organismo.

La decisión había sido tomada por el grupo entero de jugadoras, en solidaridad para con su compañera, cuando todavía Rubiales era el máximo dirigente y Jorge Vilda era el entrenador. El primero fue suspendido y al segundo lo reemplazaron por Montse Tomé, que convocó a las jugadoras a pesar de haber manifestado su apoyo a Hermoso. "Estamos con Jenni en todo y con todas las jugadoras. Hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así", señaló tras dar a conocer la lista.

Conocida la noticia, ahora Hermoso lanzó un duro comunicado con críticas al organismo y la entrenadora. "Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser no convocadas", comenzó su descargo.

"Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas (TdR: si rechazan la citación pueden sufrir multas de multas de hasta 30.000 euros). Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo", señaló.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó

"Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF", expuso.

Finalmente, cerró: "También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente seria seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme". Luego, se preguntó: "¿Protegerme de qué? ¿O de quién?"