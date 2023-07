La sorprendente sentencia de un histórico coach sobre el futuro de Djokovic: "Perderá la..."

Novak Djokovic tuvo varias chances de ponerse en situaciones muy favorables para llevarse su octavo título de Wimbledon. Por esto, tal vez la derrota ante Carlos Alcaraz sea de las más dolorosas de su carrera, pese a que el español tuvo un nivel infernal. Los años pasan y las oportunidades del serbio de aumentar su palmarés de Grand Slams no son muchas. De hecho, hay quienes creen que el balcánico dejó pasar el último tren en el All England Club.

Una foto poco usual: Djokovic con el plato de subcampeón en Wimbledon (EFE).

A Nole lo dieron por terminado en varias ocasiones y siempre demostró que tiene mucho tenis para dar. Sin embargo, el histórico coach Günter Bresnik fue tajante sobre lo que le queda a la carrera del oriundo de Belgrado: "Djokovic no pudo jugar su mejor tenis durante todo el partido. Tengo la teoría de que las rivalidades con Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray lo llevaron a sus mejores actuaciones. No solo en el partido, sino también durante el entrenamiento o la preparación de un encuentro. Y esa rivalidad no existe con Alcaraz", sentenció.

La abrumadora diferencia de edad y etapas de sus carreras hace difícil que Djokovic vea a Alcaraz de la misma manera que a los demás integrantes del Big 3. Pese a que siempre regalan grandes batallas, el exentrenador de Boris Becker aseguró que no tiene el mismo sabor para el serbio: "Siempre he dicho que Djokovic perderá la motivación una vez que no haya más competencia constante con Nadal y Federer y ya ha ganado 23 títulos de Grand Slam. Alcaraz, en cambio, jugó con libertad y lo tiene más fácil ante los mayores porque están en declive. Las ramas son altas, pero descendentes", expresó en una entrevista con Kleine Zeitung.

Bresnik junto a Dominic Thiem, ex top 3 del mundo en búsqueda de recuperar su nivel.

Por esta razón, Bresnik no cree que el tenis vuelva a ver a un Djokovic con la sangre en el ojo y mentalidad asesina. Algo que llama la atención, ya que el número dos del mundo ganó dos de los tres Grand Slams que se disputaron en 2023 y, sin dudas, es uno de los candidatos al US Open.

Pese a esto, el austríaco, autoproclamado como "el coach más respetado del mundo", cree que Alcaraz no tiene rival: "Puede acertar todos los golpes y ya es un jugador completo, pero sobre todo es un atleta increíble. Siempre cuento lo que me dijo Gaël Monfils. Después de un partido contra él, dijo que los tiros de Alcaraz eran rápidos y potentes, pero ese no era el gran problema para él como oponente. Se sorprendió cuando vio lo rápido que era Alcaraz. Y Monfils sabía lo que decía, él mismo es uno de los más rápidos del circuito. Además, Alcaraz es serio y, sin embargo, divertido. Eso suena contradictorio, pero no lo es", recordó.