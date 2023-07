El Gallego Insua, tajante sobre si aceptaría que San Lorenzo le venda un jugador a Boca: "Me imagino que..."

Boca Juniors está buscando refuerzos para la Copa Libertadores del próximo semestre y algunos de ellos están pensados para integrarse a la zona defensiva, diezmada durante el semestre por lesiones y afectada por bajos rendimientos. Con el retorno de Rojo como incógnita, Juan Román Riquelme ya habría puesto los ojos en un central del fútbol argentino -específicamente de San Lorenzo- el mendocino Gastón Hernández.

Este lunes se supo que Riquelme habría llamado a San Lorenzo para preguntar condiciones por el central, que se consolidó como una pieza fundamental del equipo de Ruben Darío Insua. La respuesta del Ciclón habría sido categórica: no serían escuchadas las ofertas que lleguen desde el fútbol argentino.

Esa postura parece sostenerse teniendo en cuenta lo dicho por el entrenador Insua este martes en conferencia de prensa luego del entrenamiento. Consultado por el interés de Boca, expresó: "Yo no soy el dueño de Gastón Hernández, pero seguramente está relacionado con una política estratégica en cuanto a la venta de jugadores, que, en el caso de Hernández y otros cuatro o cinco jugadores en los que San Lorenzo invirtió mucho tiempo y dinero en formarlos, el día que San Lorenzo decida transferirlos me imagino que no va a ser en el mercado local".

Gastón Hernández.

Lo cierto es que el Xeneize ya cerró la llegada de Lucas Blondel en la zona defensiva y la del delantero Lucas Janson, mientras ejecuta la repesca por Vicente Taborda y negocia la difícil llegada del delantero Edinson Cavani.

San Lorenzo, por su parte, pretende que su equipo no se resienta más tras las salidas de Federico Gattoni y Andrés Vombergar. En lo que va de 2023, Hernández fue titular en casi todos los partidos del Ciclón. El defensor de San Rafael, Mendoza, jugó 28 partidos desde el arranque entre todas las competencias y solo se perdió cinco encuentros.