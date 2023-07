El fuerte dardo de Cardona tras salir de Racing y ser presentado en América de Cali: "Me daban por muerto..."

Edwin Cardona dejó atrás su amargo paso por Racing Club y ya fue oficializado en la nueva institución que defenderá a partir de esta temporada, el América de Cali. Antes de su llegada al gigante colombiano el futbolista habló ante una señal televisiva de su país de procedencia, donde dejó varios títulos sobre su paso por Avellaneda y su estado futbolístico actual.

La llegada de Cardona a los Diablos Rojos fue oficializado por el propio club, que mostró al futbolista con la camiseta y expresó: "¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, crack!”.

En sus primeras declaraciones como jugador de América de Cali, el colombiano explicó los motivos de su llegada al gigante colombiano, y aprovechó para dejar su primer dardo: "Tenía ofertas de otros clubes de Colombia. Lo hablé con mi esposa e hijos y creo que tomé una buena decisión. Quería volver a ser feliz, disfrutar de esto que me gusta. Porque me daban por muerto. Me duele en el corazón pero de ahí saqué fuerzas para venir".

Luego añadió: "Acá no vine por dinero porque no firmé un contrato que la gente diga 'guau'. Como lo están diciendo por ahí. El que quiera preguntar cuánto voy a ganar que lo haga. Tenía otras ofertas para ganar más dinero".

En otro pasaje de la entrevista, se peleó con un periodista a quien acusó de hablar sin conocerlo y aprovechó la oportunidad para referirse a la salud de su esposa. "Me duele un poco porque hay gente que habla sin verlo a uno y sin saber qué pasa detrás del jugador. Detrás de el jugador hay una persona, el tema me lo guardo porque es personal. Ojalá Dios quiera lo que me pasó a mí, no le pase a ninguna persona de los que me criticó al llegar, en el medio lo digo porque a veces le faltan a uno al respeto, porque no saben cómo se siente uno por dentro al escuchar los comentarios y las palabras que dicen”.

Finalmente, en el marco de esa discusión, el futbolista hizo un balance de su pasó por Racing. "Todos somos seres humanos y cometemos errores, pero en Racing, y lo digo con mucho respeto y de corazón, nunca me equivoqué ni tuve ningún problema. El único problema que tuve fue por mi esposa, entonces no fue como lo manifestaron en su momento. Estoy tranquilo pero duele que digan cosas que no son", declaró Cardona.

Luego, respondió a una pregunta que se refería a los pocos minutos que tuvo con Fernando Gago como DT: "Solamente se que vengo con mucha motivación al América para mostrar mi fútbol y dejar todo, no quiero hablar de ese tema, me lo voy a reservar yo. Lo tomo como un aprendizaje y creo que tomé una muy buena decisión ahora, vengo a ser feliz junto a mi familia. No quiero hablar más del tema".

En Racing jugó un total de 34 partidos, en los que anotó dos goles y brindó una asistencia.