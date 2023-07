La sinceridad brutal de Alcaraz tras ganar Wimbledon: "Con 20 años..."

Este domingo, luego de poco menos de cinco horas de partido, Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic y levantó por primera vez en su carrera el trofeo de Wimbledon. El español, número uno del ranking mundial de la ATP, cosechó su segundo torneo de Grand Slam con apenas 20 años.

A la hora de enfrentar los micrófonos, el tenista soltó: "Es un sueño hecho realidad. Es genial ganar, pero incluso si hubiera perdido estaría muy orgulloso de mí mismo, por haber hecho historia en esta torneo contra una leyenda de nuestro deporte", dijo el murciano en el discurso de ganador

Alcaraz ganó por primera vez el torneo de Wimbledon.

"Con 20 años no esperaba estar en este tipo de situaciones y estoy muy orgulloso de mí mismo", sentenció Alcaraz, el mejor tenista de la actualidad y quien amenaza con intentar quebrar todos los récords impuestos por el tridente compuesto por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

El saludo de Nadal a Alcaraz

Rafael Nadal, ganador de veintidós títulos de Grand Slam, entre ellos dos torneos de Wimbledon, fue de los primeros en felicitar a su compatriota, quien logró su primer éxito en el All England Club: "Enhorabuena Carlos Alcaraz. Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá dónde esté como de Wimbledon al que hoy te has unido".

https://twitter.com/RafaelNadal/status/1680639579664048128

Alcaraz, que ganó su segundo Grand Slam este domingo, es el quinto jugador español en lograr levantar el trofeo de Wimbledon. Además de Conchita Martínez, en 1994 y Garbiñe Muguruza, en el 2017, en el torneo femenino, también lo lograron Santana, en 1966, y Rafael Nadal, en el 2008 y el 2010. "Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento ¡¡¡Campeón!!", sentenció Nadal en las redes sociales.