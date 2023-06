La sentencia del Kun Agüero sobre su presencia en la vida política de Independiente

Sergio Agüero rompió el silencio durante la jornada del jueves y dijo presente en F90, programa de la señal de ESPN. Allí el Kun no dejó tema sin tocar. Además de hablar del presente de Lionel Messi y su llegada al Inter Miami de la Major League Soccer, el exjugador habló del club de sus amores.

Como era de esperarse, el ahora streamer se refirió al delicado presente que atraviesa Independiente, club con el que debutó en Primera a los 15 años. La institución de Avellaneda se encuentra en plena colecta encabezada por Santiago Maratea, para poder pagar la deuda y esquivar así la quiebra.

El Kun se refirió al presente de Independiente.

Para comenzar, al referirse a la ación del influencer y futuras ideas que puedan seguir sumando dinero, soltó: “Por un lado, estuvo muy bien poder ayudar al club. La gente enseguida empezó a colaborar. Después, yo hablé con (Federico) Mancuello. No voy a contar, pero hemos tomado algunas decisiones para poder hacer algo con el club. Estamos tratando de hacer algo lindo entre ex jugadores de Independiente”.

“Lo importante es cómo se administra el club. Puede venir Maratea, Messi o yo, pero el tema es la administración del dinero. Si juntamos la plata y después la deuda sigue estando... Con la colecta, nos olvidamos de la deuda. ¿Cómo se hizo? ¿Por qué no la investigan? ¿Dónde está? Quiero un montón a Independiente, pero la cosa no viene bien desde hace años. Más que juntar el dinero, es una cuestión administrativa. ¿Después, cómo sigue el club?”, añadió el Kun.

Por último, al ser consultado sobre su presencia en la vida política de la institución, Agüero sentenció: “Nunca se sabe qué puede pasar. Siempre que me necesitaron, estuve, pero no me gusta que usen mi imagen para beneficio propio. Siempre que lo ayudé fue por atrás, nunca lo anuncié. Ayudo porque quiero y amo a Independiente. Me gustaría participar, pero tengo 1000 ocupaciones y prefiero seguir como estoy disfrutando a mi manera. Tengo un equipo de eSports y otro en la Kings League. Estar en un club te lleva mucho tiempo y hoy no lo estoy pensando”.