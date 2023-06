La curiosa frase de Agustín Canapino tras lograr su mejor resultado en la IndyCar: "Son todos kamikazes en el..."

Agustín Canapino (Dallara-Chevrolet) realizó una enorme tarea en la séptima fecha de la IndyCar Series que se disputó en el circuito callejero de Detroit. El arrecifeño largó desde la vigésima colocación y logró recibir a bandera a cuadros entre los quince mejores, aunque cometió un error sobre el final que lo privó de terminar algunos puestos más adelante.

De igual manera, el 14° lugar es el mejor resultado conseguido por el argentino desde su llegada a la categoría y realizó una particular descripción de cómo se corre mano a mano con los mejores pilotos: "Son todos kamikazes en el buen sentido. Se corre super agresivo, pero son todos de una calidad tremenda. Hay que correr así. Por eso me la juego sobre el final con (Rinus) VeeKay y me paso por nada, fue un error mío. Me faltó nada para doblar adelante".

"Nos recuperamos del golpe del viernes, venimos todos evolucionando, todos aprendiendo. Fui cuidando las gomas al principio, y después con la goma dura venía siguiendo el ritmo, así que feliz. Hoy pude empezar a competir, pude empezar a ser yo. Obviamente tengo muchísimo para aprender, es apenas mi séptima carrera. Es todo muy distinto", le dijo a Posición 1 TV.

El cuatro veces campeón de Turismo Carretera, con una unidad del equipo Juncos Hollinger Racing, cerró su labor a 21 segundos del ganador, el español Alex Palou (Dallara-Honda). Will Power (Dallara-Chevrolet) terminó segundo mientras que en el tercer escalón del podio se situó el sueco Felix Rosenqvist (Dallara-Chevrolet).

Las posiciones del campeonato quedaron así: Palou 273 puntos; Marcus Ericsson (Suecia) 222; Josef Newgarden (EE.UU.), 203; Scott Dixon (Nueva Zelanda), 194; Pato O’Ward (México), 191; Alexander Rossi (EE.UU.), 176; Scott McLaughlin (Nueva Zelanda), 175. Canapino ocupa el vigésimo cuarto lugar en el certamen, con 77 unidades. La próxima carrera, la octava de la temporada, será el domingo 18 en la localidad de Elkhart Lake, estado de Wisconsin, con 55 vueltas al autódromo de 6.515 metros de cuerd