El tremendo cambio de opinión de Carlos Alcaraz sobre sus chances en Wimbledon: “Creo que…”

El tenista español Carlos Alcaraz se prepara para disputar este sábado las semifinales del Torneo de Queen's Club ante Korda, en un encuentro que no solo buscará ganar para pelear por el certamen sino también porque sirve como adaptación a la hierba, una superficie que no tiene muy dominada y sobre la que se juega el próximo Grand Slam, Wimbledon, que inicia el 3 de julio.

El español de 20 años ha manifestado en más de una oportunidad su desconfianza sobre su nivel de juego en esta superficie. El domingo pasado, al llegar a Londres, explicó: "Yo siempre he dicho que yo pienso que puedo ganar en cada torneo al que voy, pero en hierba es cierto que es más complicado. Igual no tengo tanta experiencia y en los partidos que he jugado me ha costado un poquito. Djokovic junto con Federer son de lo mejor que ha pisado una pista de hierba, así que va a ser complicado".

Alcaraz sobre la hierba de Londres. Foto: EFE

Anteriormente, había manifestado un concepto similar, al expresar: "Mis expectativas en este torneo no son demasiado altas. He jugado dos torneos sobre hierba en mi carrera, dos Wimbledon, solo cinco o seis partidos. Tengo que sumar horas sobre hierba y tener más experiencia".

Sin embargo, el talentoso tenista sigue siendo una de las atracciones del torneo y a medida que gana en confianza el Londres empieza a sentirse más cómodo de cara al torneo de las camisetas blancas. Envalentonado, este viernes cambió de parecer y ahora si cree que tiene chances de vencer a Djokovic. "Siento que tengo mucha más experiencia que en años anteriores. Me veo más maduro en esta superficie y creo que a medida que vaya jugando más partidos podré convertirme en un gran jugador", aseguró tras vencer al búlgaro Grigor Dimitrov.

Luego, sentenció: "Intento aprender de los mejores y cada vez estoy más cómodo. Creo que podré ganar alguna vez Wimbledon".