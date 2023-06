Leandro Paredes reveló la "cábala de hincha de Boca" que patentó durante el Mundial de Qatar

"No son cábalas, son mecanismos de seguridad", diría Mascherano sobre la gran costumbre futbolera de repetir una acción llevada a cabo en la previa a un partido que contó con un resultado positivo. En la Selección argentina, sobran los mecanismos. Hay de todos los colores, literlamente.

El más popular si hay que optar por uno, es el tradicional "reconocimiento del campo de juego" que implementan Rodrigo De Paul y Leandro Paredes -con Papu Gómez, cuando está-. En la previa de cada partido, los futbolistas salen al campo de juego a interactuar con el público, sacarse fotos y caminar la cancha. Siempre mientras comen caramelos de distintos colores. Elemento central de la práctica.

Recientemente, el exfutbolista de Boca Juniors confesó su particular aversión por los "mecanismos de seguridad" y hasta relató la particularidad de esa cábala de los caramelos que incluye un guiño para el Xeneize, demostrando el amor que siente por el club del cual es hincha.

“Hace poco me había llevado un bolsito que no me entraba en la mochila a la concentración y cuando teníamos que ir para la cancha, me lo olvido. Entonces vuelvo a buscarlo, voy al estadio, jugamos, hago un gol y ganamos. El finde siguiente, hice que me olvidé el bolsito, lo dejé en la habitación y salí a propósito, imagínate…", empezó confesando Paredes sobre su manía.

Luego, reveló: "Cuando salimos a comer los caramelos en la Selección, también. Nosotros contamos los caramelos y los colores que agarramos. Yo agarro 7 Sugus: 4 azules y 3 amarillos. Lo primero que hacen los utileros es agarrar los Sugus”.