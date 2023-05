Palavecino rompió el silencio y habló de su polémica reacción ante Boca: "Estoy..."

El Superclásico del fútbol argentino terminó plagado de polémicas. El tumulto generado en el Más Monumental, el cual duró aproximadamente 15 minutos y derivó en siete expulsados, comenzó por la repudiable actitud de Agustín Palavecino segundos después de que Miguel Borja convirtiera su penal.

El triunfo de River sobre Boca, desde lo futbolístico, pasó a un segundo plano luego del escándalo que se vivió en Núñez. En horas de la tarde de este lunes el mediocampista, surgido de Platense, enfrentó la pantalla de TyC Sports y se refirió por primera vez a su polémico festejo.

Para comenzar, en su diálogo con Gastón Recondo, el futbolista que estuvo poco más de 12 minutos en el campo de juego se refirió a la importancia de haber sumado los tres puntos: "Primero, estoy contento por la victoria que es muy importante para nosotros, más en un Superclásico".

Acto seguido, Palavecino realizó su mea culpa tras el escándalo que inició en cancha de River: "Mirando todos los videos y toda la locura que fue, estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad".

"Cuando me cayó la ficha en el vestuario, me tocó ver los festejos desde el vestuario porque no podía salir por la expulsión, ahí dije: '¿Para qué? Me estoy perdiendo algo que es único'. Los partidos son únicos y más cuando ganas esta clase de partidos con tu gente. Estoy arrepentido, pero contento por el partido que hizo el equipo".