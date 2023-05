De quién era hincha de chico Palavecino: el picante posteo viral contra River

El Superclásico fue para River, pero terminó con una escandalosa y multitudinaria pelea entre ambos planteles. Todo tuvo su punto de origen en el desmedido festejo de Agustín Palavecino, que le gritó el gol de Miguel Borja en la cara a los defensores de Boca. Como si fuera poco, el volante volvió a gritarlo cuando Chiquito Romero lo fue a apurar y marcarle su mal gesto.

Hubo hinchas que festejaron la actitud del mediocampista y otros que se la reprocharon, como hizo Enzo Pérez en conferencia de prensa. En medio de las reacciones, algunos usuarios volvieron a levantar un viejo posteo de Palavecino en el cual apunta contra... ¡River!

Palavecino y un fuerte posteo contra River en 2010.

Desde su llegada al club, Palavecino fue vinculado con un sentimiento por River de muchos años. Incluso, el presidente de Deportivo Cali, club del cual arribó a Núñez, había afirmado que el jugador de 26 años quería jugar en el Millonario porque era hincha desde pequeño. No obstante, una publicación en su muro de Facebook deja en claro que esto no sería así. En 2010, el hoy jugador de la Banda citó una picante canción de cancha de San Lorenzo: "Inventaron el promedio cuando te ibas a la B, la platea te la hizo un teniente coronel, River no chamuyes más, vos no sos el gran campeón, vos socio de Grondona...", escribió a sus 14 años.

Además, el perfil de Palavecino cuenta con dos modificaciones de su foto de portada. En enero de 2012, el jugador del Millonario puso en su cuenta una foto de un telón de la hinchada de San Lorenzo, que solía desplegarse en la popular local del Nuevo Gasómetro. El otro cambio data de noviembre del mismo año y es un mosaico en la platea sur del Bidegain que rezaba "Volvimos", en alusión a la aprobación de la Ley de Restitución Histórica, fundamental para la campaña de volver a Boedo.

Una de las fotos de portada azulgrana que tuvo Palavecino en Facebook.

Más allá de su pasión de chico por el Ciclón, Palavecino siempre se mostró muy contento de vestir la camiseta de River. De hecho, le marcó un gol a Boca en la Bombonera, en uno de los Superclásicos disputados en época de pandemia. Este domingo, el volante estuvo bastante lejos de ser protagonista por algo bueno y desató una pelea que dejó a tres expulsados en Boca y uno en el Millonario.