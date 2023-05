Por qué Demichelis se quebró en la conferencia tras el triunfo de River ante Boca: “Mi mujer se…”

Martín Demichelis vivió su primer Superclásico como DT de River y, como en casi todos sus primeros pasos en el Millonario, terminó con una sonrisa. El entrenador se mostró muy emocionado con la victoria ante Boca, agregó que su equipo fue justo vencedor del partido más importante del fútbol argentino y le dedicó el triunfo a su familia.

En conferencia de prensa, el DT se vio tocado emocionalmente como pocas veces al recordar a su familia tras la victoria ante el rival de toda la vida: "No quiero mirar a la derecha porque me voy a emocionar, pero esto va para mi familia. Mi mujer se bancó volver al país y venimos de vivir una semana muy especial. Es para ella", aseguró Demichelis mientras combatía por no dejar caer ninguna lágrima.

La emoción de Evangelina Anderson en el Más Monumental tras el triunfo del MICHONARIO. pic.twitter.com/fNOpO7csVQ — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2023

En una de las imágenes del final del encuentro, las cámaras de la transmisión enfocaron a Evangelina Anderson, esposa de Demichelis, muy emocionada en su palco. Por su parte, el DT festejó eufóricamente con sus dirigidos y ayudantes y salió del campo de juego aplaudiendo a la hinchada de River.

