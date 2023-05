El jugador de Boca que le puso “me gusta” a las declaraciones de Zambrano sobre su pelea con Benedetto

"Mis compañeros me decían: ‘pégale’. Creo que a la mayoría en ese momento no le caía bien él por su forma de ser. Yo nunca tuve problemas con nadie, solo fue la calentura del momento", fueron las palabras con las que Carlos Zambrano recordó la pelea que tuvo con Dario Benedetto.

El exjugador de Boca Juniors brindó una entrevista en la que reveló detalles de su recordada pelea con el Pipa, el pasado 14 de agosto del 2022 en el duelo ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. "En el túnel en el entretiempo nos dijimos de todo. Y ya en la escalerita para ir al camerino, se voltea y me da un golpe de arranque", recordó. Posteriormente añadió: "Voy a orinar y se me acerca entre lágrimas. ‘Discúlpame, me equivoque. Es de hombre pedir perdon’, me dijo. Y en ese momento se me cruzó ser traicionero y meterle una piña igual. Pero yo no soy traicionero. Y le dije: ‘dale. Ya está’".

El like de Almendra en Instagram

En este contexto, hubo un jugador del Xeneize que, en las redes sociales, le dio like a un posteo que replicaba las palabras del peruano, quien en más de una ocasión dejó en claro que varios de sus compañeros incitaban a que se peleara con el delantero, teniendo en cuenta que sus actitudes caían mal en el día a día.

Se trata de Agustín Almendra, quien en marzo del 2022 discutió con Sebastián Battaglia y fue separado del plantel. Días después de su pelea, Benedetto tuvo declaraciones pocos felices sobre el mediocampista de 23 años, quien tiene contrato con Boca hasta el 30 de junio del corriente año y luego emigrará como agente libre luego de varios meses parado.

Los dichos del Pipa contra Almendra

El mediocampista será jugador de Racing en los próximos meses.

El delantero, tras la pelea del joven con el DT, soltó: "Creo que hay cosas que no se dicen. Hay que respetar tanto al entrenador como a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero. Más allá de que jugar de titular o suplente, uno siempre tiene que estar sumando. En este caso no era así, nunca entendió Agustín la camiseta que tenía puesta. Es algo irremediable".

En aquel momento, la respuesta de Almendra no tardó en llegar: "En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene", sentenció quien continuará su carrera en Racing, haciendo referencia al tatuaje que luce el experimentado delantero.