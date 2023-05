La lista de la Selección argentina Sub 20 para el Mundial: dos de Boca, uno de River y 6 europibes

A poco más de dos semanas del debut en el Mundial Sub 20, Javier Mascherano reveló los 21 jugadores citados para la Selección argentina Sub 20. Con las durísimas bajas de Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, el DT presentó la lista con la que buscará que la Copa del Mundo se quede en el país.

La convocatoria de la Selección argentina Sub 20 para el Mundial a disputarse en el país.

El Jefecito no podrá contar con el delantero del Manchester United ni con el habilidoso volante del Brighton. No obstante, la Selección argentina Sub 20 tendrá a seis de los denominados "europibes": Román Vega (defensor salido de Ferro, ahora en Barcelona), Mateo Tanlongo (ex Rosario Central, hoy en Sporting de Lisboa), Máximo Perrone (ex Vélez, hoy Manchester City), Valentín Carboni (Inter de Milán), Matías Soulé (marplatense de la Juventus) y Luka Romero (Lazio de Italia).

Por otra parte, sorprende la cantidad de jugadores de River y Boca. El Millonario será representado por el arquero Lucas Lavagnino, mientras que el Xeneize tendrá a los defensores Lautaro Di Lollo y Valentín Barco. De hecho, el Colo se perderá la segunda parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el final del Torneo LPF.

El equipo del ámbito local con más representación es Rosario Central. Los Canallas metieron a Gino Infantino, capitán de la Selección argentina Sub 20 en el Sudamericano de Colombia, y al goleador Alejo Véliz. Además, tuvo a Tanlongo y Buonanotte entre sus filas hasta diciembre. Para desgracia de la Albiceleste, el 10 no será de la partida porque el Brighton no lo soltará hasta el 21 de mayo, un día después del debut en Santiago del Estero.

