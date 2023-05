El inflador psicológico de Insúa tras la derrota agónica de San Lorenzo en Brasil: “Vamos a…”

San Lorenzo perdió por 3 a 2 frente a Fortaleza de Brasil en el marco de la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana. Con esta derrota agónica, el equipo de Rubén Darío Insúa comprometió sus chances de clasificar a la próxima instancia en un grupo parejo que lo tiene con los mismos puntos que Palestino.

El partido contó con varias emociones y un rendimiento acorde del Cuervo. El empate parecía lógico pero una mano de Carlos Sánchez en el área terminó en penal en el séptimo minuto de adición y Yago Pikachu lo cambió por gol. Al analizar el encuentro, Insúa se mostró satisfecho: "Creo que fue un gran partido entre dos buenos equipos que se cruzaron de muy buena forma. Fue de ida y vuelta. Estoy muy conforme con la respuesta del equipo en la parte futbolística, en la parte colectiva y espiritual".

Luego, el Gallego dejó un claro mensaje para lo que se viene: "Tenemos mucha fe de cara al futuro. Vamos a ganar los dos partidos de local y vamos a clasificar. Eso es lo que yo creo". En la próxima jornada San Lorenzo recibirá a Palestino, de Chile, mientras que Fortaleza visitará a Estudiantes, de Mérida.

Luego, Insúa contó qué les dijo a los jugadores tras la derrota: "El equipo jugó como a mí me gusta que juegue, ante un gran rival. Siempre le dije al plantel: el día que nos toque perder y lo hagamos jugando como lo hace San Lorenzo, yo voy a llegar al vestuario y los voy a felicitar. Igual, repito, estoy un poco triste porque no me gusta perder".

En caso que San Lorenzo logre avanzar como segundo de su grupo detrás del líder Fortaleza, tendrá que enfrentar a un equipo proveniente de la Copa Libertadores que haya terminado en el tercer lugar en su zona seguir camino a los octavos de final de la Sudamericana.