Gimnasia perdió por penales ante All Boys y quedó afuera de la Copa Argentina

Gimnasia no pudo avanzar en la Copa Argentina. En cancha de Gimnasia de La Plata, el Lobo no pasó del empate ante All Boys y el partido por los 32avos de final se decidió por el punto de penal. Allí, los de Floresta tuvieron con mejor puntería que los mendocinos y avanzaron por 4-2, pese a haber comenzado con un tiro atajado por el arquero Jorge De Olivera.

Tras la victoria del último fin de semana como local, los de Joaquín Sastre llegaron entonados al Bosque platense. Sin embargo, falló dos penales y no pudo convertir el último triunfo en una racha de dos alegrías consecutivas. Una norma en lo que va del 2023.

