Gareca, tajante sobre su continuidad en Vélez tras el pobre empate ante Central: "Me gustaría permanecer hasta…"

Ricardo Gareca, entrenador de Vélez Sarsfield, resaltó que no pretende dejar su cargo en el club y quiere quedarse "a pelearla", a pesar de la mala campaña que el equipo está desplegando en el torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

"No me pongo plazos. No, a mí me gustaría compartir estos momentos con los muchachos y todos los que estamos al frente de la institución y permanecer hasta cuando se pueda porque son los momentos en que uno se puede fortalecer en la medida que se vea respuesta", expresó el DT bonaerense, de 65 años, luego del empate sin goles con Rosario Central.

"Me gusta estar en estos momentos. Y acompañar a los muchachos, al presidente (Sergio Rapisarda) y a (Christian) Bassedas", dijo el ídolo velezano, en su segundo ciclo como entrenador al frente de la entidad. Gareca, quien asumió la conducción en un partido con Platense (1-1) en marzo pasado, hizo autocrítica y adujo "no estar al margen de todo esto".

"Nos trajeron para dar soluciones y no las estamos dando", apuntó el ex DT del seleccionado de Perú, en la conferencia de prensa brindada en el estadio José Amalfitani. A la hora de describir el rendimiento de su equipo, el entrenador resaltó: "No me gustó el primer tiempo, no hubo pausa y jugamos al ritmo de lo que requiere la gente".

"En el segundo (tiempo) cambiamos, pero nos faltó concretar y estar más eficaces. Necesitamos tranquilidad, a veces, para resolver", dijo Gareca, quien desde que está al frente del cargo sumó un triunfo (4-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero), seis empates y tres derrotas. Vélez, con 17 puntos en la tabla de posiciones, visitará este viernes a Racing Club (18), en Avellaneda y desde las 21.30, en uno de los adelantos de la 17ma. Jornada.