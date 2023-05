El palazo de Falcioni a Sanguinetti tras volver a Banfield: "Hay cosas que..."

Julio Falcioni comenzará su quinto ciclo como director técnico de Banfield. El Emperador fue presentado oficialmente como el reemplazante de Javier Sanguinetti, quien le puso fin a su segundo ciclo en el Taladro. En las últimas horas el flamante DT enfrentó los micrófonos de TyC Sports y sorprendió con sus declaraciones.

La relación entre ambos, quienes compartieron cuerpo técnico en el equipo campeón del torneo Apertura 2009, no es la mejor. En 2020 hubo un cortocircuito entre ambos que le puso fin al trato entre ambos. En el 2022, en un partido entre los del Sur de Buenos Aires e Independiente, los técnicos ni siquiera se saludaron.

Para comenzar, al ser consultado sobre su relación con el ex DT del club, Falcioni respondió: "Hoy no tengo ninguna relación con Sanguinetti, ninguna. Le mandé un mensaje cuando perdió a la mamá, por respeto, porque la conocí. Simplemente eso. Me respondió y me agradeció".

"Uno determinadas cosas de la vida las tiene que respetar y valorar. Otras nos las olvido, pero quedaron atrás. En este fútbol cada vez cambian más las cosas. Los que somos un poco más viejos tenemos una forma de ser y pensar que no concuerdan con lo que es la actualidad, o los que creen tener la actualidad. Tenemos otros conceptos, yo entiendo todo, pero a algunos los acepto y a otros no. Trato de mantener la boca callada", añadió el Emperador sobre los códigos que se manejan en el fútbol.

Para finalizar, Falcioni se refirió a la situación en la que agarra al equipo en su quinta etapa como DT: “En la mayoría de las etapas agarré el equipo desde cero y elegía un poco los refuerzos. Hoy llegamos a un equipo que está comprometido con alguna situación de promedio y puntuación. Trataremos de enderezar en barco y llegar a buen puerto”.