El fuerte calificativo de un periodista que indignó a Gorosito tras los silbidos en Colón: "Estás buscando mierda"

Luego del empate de Colón ante Atlético Tucumán, Néstor Gorosito se sentó en la conferencia para hablar de la actualidad de su equipo y protagonizó un tenso momento con un periodista partidario quien lo calificó de "tribunero" por sus dichos cuando asumió en el cargo semanas atrás. Pipo reaccionó con mucha tranquilidad y le respondió sin filtro.

"Yo te lo había dicho cuando llegaste, pocos técnicos habían logrado captar esa atención y convocatoria del hincha cuando llegó un técnico acá. Se había entusiasmado mucho el hincha con vos, incluso les gustó aquel mensaje tribunero que te gusta el porrón, el vino, la cumbia…", le dijo Carlos Pérez del programa Locura Sabalera, pero Gorosito lo interrumpió.

"Yo no soy tribunero, es lo que yo siento", le respondió. "Te aclaro porque la primera vez que vine vos hiciste una pregunta también medio buscando mierda. Dejame hablar y yo te contesto bien. La primera vez buscaste mierda, yo era la primera vez que estaba, y ahora, otra vez lo mismo. Yo lo que menos soy es tribuno, al contrario. No quiero a los que son tribuneros", agregó.

Luego, el mismo cronista fue más allá y le consultó si realmente cree que con estos jugadores puede sacar adelante la compleja situación que vive deportivamente el club, a lo que Pipo respondió: "¿Y que podes hacer ahora? ¿Qué podes hacer? ¿Podes cambiar jugadores? No podes cambiar jugadores. Somos los que estamos y tenemos que sacar esto adelante".

"Y como te dije anteriormente, me preocuparía, no es que no estoy preocupado, pero me preocuparía mucho más seguir jugando como contra Gimnasia o el primer tiempo contra Huracán. Eso me preocuparía más. Contra Newell’s, contra Independiente y hoy, para mí, merecimos ganar. Para mí, pero puede ser que esté equivocado", continuó.

Para cerrar, reflexionó: "Desde que dirigimos es la primera vez que nos pasa, empatar cinco partidos, de los cuales tres o cuatro merecimos ganar. Nosotros también queremos ganar, no solo la gente. Es lógica la reacción de la gente, pero la entrega del equipo es total. Los chicos corren, se tiran de cabeza. Pierotti, todos. Dan lo mejor que tienen, hoy nos íbamos 1-0 en el primer tiempo pero no lo pudimos hacer. Pero a todos les queda el desorden del final".