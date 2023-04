Los tres jugadores de Argentina que fueron preseleccionados para el 11 ideal de su liga europea

Muchos de los futbolistas campeones del mundo con la Selección argentina en Qatar venían teniendo una gran temporada antes de la cita mundial y después de ella, en sus respectivas ligas. Y como si el trofeo dorado no fuese suficiente reconocimiento, tres de ellos fueron ahora preseleccionados para el 11 ideal de su liga, la Premier League.

La liga inglesa selección a los 40 futbolistas candidatos a entrar en el TOTS (Team of the Season). Tres de ellos son Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham) y Alexis Mac Allister (Brighton).

Cuti Romero, del Tottenham.

El zaguero central del Manchester se encuentra en recuperación luego de ser operado este lunes de su fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, por lo que estará fuera en el resto de la temporada y se presume que le imposibilitará quedar entre los mejores 11. Romero y Mac Allister sí son serios candidatos a ingresar, por sus buenos rendimientos en sus equipos, en los que son titulares indiscutibles.

Lisandro Martínez fue operado con éxito.

La gran sorpresa de la lista es la ausencia del arquero campeón del mundo Emiliano Martínez, del Aston Villa, quien fue elegido por la FIFA (The Best) el mejor del planeta en su puesto. El argentino no tuvo un buen desempeño en la primera parte de la temporada pero en este tramo final lleva seis vallas invictas en sus últimos ocho partidos. Los que si fueron elegidos son Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal), Alisson (Liverpool), el alemán Bernd Leno (Fulham) y el español Kepa Arrizabalaga (Chelsea).

Los otros que no están son los ex River Enzo Fernández y Julián Álvarez, también campeones en Qatar. El primero es titular y ha mostrado un buen desempeño en Chelsea, pero llegó luego del Mundial y apenas acumula poco más de una decena de partidos. El segundo arribó en el inicio de la temporada al Manchester City pero no logra la continuidad deseada, opacado por Erling Haaland.

Alexis Mac Allister goza de un excelente momento en el Brighton.

Tampoco están Emiliano Buendía, Maximo Perrone, Alejandro Garnacho, Willy Caballero, Carlos Alcaraz, Manuel Lanzini, Marcos Senesi y Facundo Buonanotte; el resto de los compatriotas en la Premier League.

Brasil fue la nación extranjera con más representantes con seis, seguida de Argentina, con tres. De Inglaterra hay 12 jugadores y también integran el listado futbolistas de Alemania, España, Portugal, Noruega, Uruguay, dos cada uno, Francia, Holanda, Ucrania, Bélgica, Japón, Dinamarca, Egipto, Paraguay y Argelia, con uno