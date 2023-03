La reacción de Cristiano cuando le gritaron "Messi es mucho mejor que vos" al irse de la cancha

Pasarán los años y la comparación seguirá generando debate. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han dominado el fútbol mundial en los últimos quince años, y los fanáticos siguen agrandando una grieta innecesaria. Cada vez que pueden, tratan de minimizar lo hecho por cada uno, para resaltar al otro, y el pasado fin de semana un fanático del rosarino intentó hacer enojar al luso.

"Messi es mucho mejor que vos (Messi is better than you)", le grito un joven fanático mientras se dirigía al vestuario tras la victoria 3-1 del Al-Nassr frente al Al Baten. El duelo fue muy duro y Cristiano, lejos de responderle, descargó su bronca haciendo alusión al encuentro que recién terminaba: "En general un partido fácil, era un partido fácil".

La reacción del portugués marca lo complicado que fue el encuentro ya que cuando parecía que la victoria quedaba en manos del rival, el árbitro del encuentro adicionó 12 minutos, y en ese lapso se dio vuelta la historia por los goles de Abdulrahman Ghareeb, Mohammed Al-Fatil y Mohammed Maran, a los 47', 48' y 59' del complemento.

Con el agónico triunfo, Al-Nassr continúa primero en la competición con 46 puntos, dos más que su escolta y próximo rival, Al-Ittihad. Cristiano, en tanto, ya suma 8 goles en seis partidos y ganó el premio al jugador del mes de febrero de la liga árabe.

"Feliz de ganar el premio al Jugador del mes de febrero para la Roshn Saudi League. ¡Ojala sea el primero de muchos! Orgulloso de ser parte de este equipo", escribió el luso en su cuenta de Instagram.