¿Cristiano Ronaldo fue infiel a Georgina Rodríguez? Fuertes declaraciones de una influencer

En los últimos días, Cristiano Ronaldo se posicionó bajo el ojo de la tormenta en las redes sociales. Esta vez no fue por su desempeño deportivo dentro de la cancha de fútbol y tampoco fue por su lujoso estilo de vida. Resulta que una reconocida influencer y estrella de las redes sociales, hizo unas declaraciones muy comprometedoras apuntando y nombrando explícitamente al deportista.

Cristiano se encuentra en pareja con Georgina Rodríguez, desde 2016. Si bien por el momento no se han casado, conviven y ella es la madre biológica de sus hijas más pequeñas: Alana Martina dos Santos Aveiro y Bella Esmeralda. De hecho, en muchas oportunidades la empresaria sube fotos muy tiernas de su familia y la mayoría de las veces le dedica mensajes de amor a su pareja.

Sin embargo, el pasado 24 de febrero las redes sociales estallaron con las declaraciones de una influencer. Daniella Chávez, una reconocida estrella de las redes sociales proveniente de Chile, utilizó su cuenta de Twitter para publicar un curioso y revelador mensaje e incluso se animó a etiquetar a Cristiano Ronaldo. En el posteo la joven aseguró que tuvo un encuentro íntimo con el jugador de fútbol e hizo alusión a una infidelidad.

Daniella Chavez, imagen de Instagram.

"Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones eso es infidelidad? Entonces con Cristiano somos infieles? Solo fue sex y con permiso por mi lado del no! El sex libre también existe", escribió Daniella desde su cuenta de Twitter. Tiempo después y como respuesta al tweet, la influencer fue por más y decretó que estaba cansada de esconderlo: "Siempre lo negué, inventé mucho para zafar de eso, pero no puedo más!".

El tweet que la influencer Daniella Chavez escribió para delatar a Cristiano Ronaldo. Captura de pantalla de Twitter.

Obviamente, el tweet tuvo gran repercusión, así que muchos usuarios comenzaron a preguntarse si Cristiano Ronaldo le habría sido infiel a Georgina Rodríguez. Si bien la joven influencer no dio fechas de los supuestos encuentros, habló sobre infidelidad, así que no se sabe si las reuniones habrían ocurrido antes o durante su relación con su actual pareja. Después de esto, Daniella eliminó su cuenta de Twitter, y no habló más sobre el tema. Por su lado, Cristiano y Georgina aun no se han pronunciado al respecto.