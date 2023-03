Demichelis podría cambiar en River una polémica estrategia de Gallardo en la Libertadores

River Plate debutará este martes en la Copa Libertadores ante The Strongest en la altura de La Paz. Sin embargo, antes, el director técnico Martín Demichelis deberá presentar la lista de integrantes habilitados por el club para disputar este certamen continental, lo que abre una posibilidad de que el actual DT modifique una de las más criticadas medidas de Marcelo Gallardo.

Para esta edición, la Conmebol decidió mantener la lista de 50 futbolistas habilitados que se estableció con motivo de la pandemia, ante el riesgo de que se genere un brote en los planteles. Lo que ocurrió con la gran mayoría de los equipos. Marcelo Gallardo tenía un plantel que no superaba los 30 futbolistas. Sin embargo, en su momento decidió no completar la lista autorizada con jóvenes del plantel de Reserva.

Martín Demichelis.

Cuando llegó el momento de que el covid afecte a River Plate, en mayo del 2021, Gallardo no tuvo más remedio que enfrentar a Independiente Santa Fe con 11 futbolistas justos (sin cambios) y con Enzo Pérez como arquero. Ante la falta de juveniles en la lista. Aún así, le bastó para ganar 2 a 1 con goles de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez. "A los jugadores que son juveniles y que están integrando la Reserva no les voy a generar una falsa ilusión, todavía tienen un recorrido bastante importante y hoy no están listos para integrar una lista de una competencia tan prestigiosa como es la Libertadores", señaló en su momento.

Enzo Pérez como arquero.

Martín Demichelis tiene un plantel de 30 jugadores, por lo que podrá incluir unos 20 que surjan del plantel de Reserva o jugadores que vienen entrenando con la Primera División.

El sábado pasado, el entrenador de River dispuso de un equipo suplente para enfrentar en un amistoso a la Universidad de Chile en Salta. En el segundo tiempo, usó el partido para hacer debutar a los juveniles Matías Gallardo, Gonzalo Trindade, Daniel Zabala, Sebastián Sánchez, Alexis Araujo y Esteban Fernández. Parte de los jóvenes que pueden ser incluidos en esos 20 lugares.

La nómina definitiva debe publicarse el sábado al mediodía. Demichelis puede emular a Gallardo o aplicar una medida opuesta.