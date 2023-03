Así terminaron los entrenamientos libres del primer día de actividad del MotoGP

uD83DuDD25 Aprilia 1-2, again!

uD83DuDC4F Bez and Marini 3-4

uD83DuDE0E Both @lcr_team riders in Q2

uD83DuDCC8 @FrankyMorbido12 top Yamaha



Storylines aplenty on day 1! uD83DuDE4C#ArgentinaGP uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/Z2B5lNj054