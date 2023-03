La lapidaria frase de Angelici contra Riquelme tras el "no" de Martino: “Era de esperar porque…”

Como era de esperar, la situación del director técnico tuvo repercusión política en el mundo Boca. Luego de despedir a Hugo Ibarra, Juan Román Riquelme tenía al Tata Martino como el único candidato para convertirse en entrenador. Para sorpresa del propio Riquelme y el Consejo de Fútbol, el técnico rosarino bajó el pulgar, lo que derivó en una durísima frase de Daniel Angelici.

El expresidente, líder de la oposición y enemigo acérrimo del actual vice no tuvo pelos en la lengua a la hora de referirse al "no" de Martino: "Era previsto que no acepte. Nadie que sea serio y tenga una trayectoria va a ir para que Riquelme le diga que hacer", sentenció lapidariamente en charla con el medio partidario Puro Boca.

Semanas atrás, Angelici, quien aseguró que no se presentará a las elecciones pautadas para diciembre de este año, había tenido fuertes declaraciones para referirse a la conducción de Riquelme en estos tres años y medio de gestión: "Román se cree su propia mentira, la que le viene diciendo al hincha hace muchos años. Él dice, se autoconvence y eso no es una realidad. Casi el 50 por ciento de los socios no lo votó en la elección pasada, a pesar de ganar. ¿Ahora cree que ha hecho una gestión maravillosa para que lo vote el 95 por ciento? Hay que ser más humilde", disparó sobre el optimismo del ídolo de cara a los comicios.

Además, quien fuera presidente de Boca durante ocho años agregó: "Riquelme es un ídolo por todo lo que le dio a Boca, pero fuera de la cancha siempre dejó mucho que desear. Yo me encuentro con mucha gente en la calle que no está conforme con el manejo del club".

Por otra parte, Angelici también había dado su parecer sobre Hugo Ibarra, quien trabajó durante muchos años bajo su gestión: "Al Negro Ibarra lo quiero mucho. Me acompañó en mi primera campaña, pero lo más importante es tener un técnico que tenga ciento por ciento de autonomía, algo que es muy difícil con el Consejo de Fútbol y con Riquelme", concluyó.

