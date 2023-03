La sugestiva declaración de Doman sobre el futuro entrenador de Independiente: "El hincha en la calle..."

El presidente de Independiente, Fabián Doman, se refirió al presente del entrenador interino Pedro Monzón, mientras continúa la búsqueda del sucesor de Leandro Stillitano. Además, a propósito, reveló un pedido de los hinchas que tiene vínculo directo con el futuro futbolístico del club.

"A Monzón hay que dejarlo trabajar tranquilo y vamos a ir viendo. Se nombraron técnicos que nunca hablamos ni conozco", manifestó Doman en diálogo con radio Continental.

Pedro Monzón es el técnico interino.

"El hincha en la calle me pide que deje a Monzón. Es muy querido en el club y por los jugadores" , apuntó el presidente sobre el exdefensor subcampeón del mundo en Italia 1990 con el seleccionado dirigido por Carlos Bilardo.

En cuanto a la búsqueda del nuevo entrenador, Doman expresó: "No existen 10 técnicos que le digan que no a Independiente. También hay técnicos que se ofrecen y detrás piden plata. Hablamos con (Pablo) Guede y con (Ricardo) Zielinski. Los dos dijeron que sí, pero no nos pusimos de acuerdo en lo económico".

El presidente del Rojo también hizo referencia a la complicada situación económica y financiera del club: "Se va a hacer un fideicomiso. Vamos a dejar claro que la plata que aporten será solamente para las deudas. Mucha gente nos escribe porque ama al club".