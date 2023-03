De Paul reveló una fuerte charla con Messi tras la derrota ante Arabia en el Mundial: "Nos dijimos todo. ‘Boludo, con…’"

Rodrigo De Paul, uno de los referentes de la Selección argentina campeona en el Mundial de Qatar, aseguró que el entrenador Lionel Scaloni y el capitán Lionel Messi "son los más importantes" del plantel y recordó un tenso momento que se vivió luego de la derrota ante Arabia Saudita, que sirvió para que el grupo revierta un arranque muy cuesta arriba.

"Hubo una charla que obviamente no la voy a contar. Fue después de Arabia, un día que nos permitieron la tarde ver a los familiares. Yo justo decido no ver a nadie porque no tenía humor y tampoco quería transmitir toda esa energía fea a mi mamá, a mi gente, a Tini (Stoessel). Cuando estaban todos por bajar, Leo me cuenta que tampoco le había dicho nada a nadie, tampoco a la familia, porque no quería que los chicos lo vieran así", expresó en diálogo con AFA Estudio.

Además, De Paul relató: "Desde el almuerzo hasta la cena fueron cinco o seis horas que nos quedamos los dos solos. Los dos estábamos mal, obviamente pensando cosas negativas, intentas no decirlas. Pero se creó un ambiente en el que un momento nos dijimos todo viste. 'Boludo, con México podemos quedar afuera'. Yo después de eso viste qué hago, no puede ser. Fue tan fuerte".

"Después de esa charla en la que fueron tantas horas, obviamente que pasamos por eso a 'a México lo liquidamos, y arrancamos, y nosotros somos los que hacía cuatro años no perdíamos'. Tuve un montón de charlas, pero esa fue significativo porque, después de haber perdido ese partido, hoy ves cómo termina y bueno...", sentenció De Paul.

Uno de los momentos cruciales del histórico título fue la lesión que sufrió en la previa de los cuartos de final contra Países Bajos que casi lo deja afuera del resto de la competencia. "Lo primero que me dijeron era que tenía para doce días. La lesión no me permitía entrenar. Yo siento que fue un milagro porque hasta la noche previa no sabía si iba a poder pero sentí que tenía que estar", destacó. Para el cierre, De Paul consideró que lo mejor de ser campeón del mundo es la sensación de "transmitir felicidad". "Que la gente te agradezca es una de las sensaciones más lindas del mundo", completó.