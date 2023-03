Rubens Sambueza: "Me hubiese encantado jugar para la Selección de México y estuve muy cerca en el 2014"

Rubens Sambueza es de esas personas que, por cosas del destino, termina encontrando "su lugar en el mundo" lejos de su país, lejos de su gente, lejos de su familia. Pero que, con el paso del tiempo, decide volver con la mochila cargada de experiencias y de logros. Y lo hizo lo más cerca posible de su tierra, de sus raíces: Zapala, Neuquén.

Sambu debutó en River allá por el año 2003, fue campeón en el 2004 y en el 2007 su carrera continuó en el exterior. Fue a México, luego a Brasil, volvió a River y luego regresó, en el 2010, a México, en donde fue creando los mejores momentos de su carrera. Incluso, siendo Balón de Oro de la Liga mexicana. Pasó por Pumas de la UNAM, Pachuca, América, Toluca, entre otros, y decidió volver al país. Eligió al Deportivo Maipú, que le abrió las puertas y hoy disfruta de su talento.

De todo el camino recorrido, del presente, y de lo que pasó, de lo que pudo pasar y de todo lo que viene, el talentoso volante habló en este mano a mano con MDZ.

- ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentra este momento de tu vida acá en Mendoza?

- Bien, muy bien. La verdad que contento de poder estar acá en Maipú. En este momento es mi casa, es donde estoy jugando, es donde elegí estar, donde me abrieron las puertas. Así que muy contento de poder estar, recién terminamos de entrenar esperando que esta semana sea positiva, sea buena y podamos hacer un gran partido el domingo.

- ¿Cómo te ha recibido Mendoza? ¿Conocías de la provincia? Tuviste la posibilidad de venir antes, pero no mucho tiempo…

- Sí, las veces que me tocó venir era por la pretemporada cuando estaba en River. Veníamos acá, los partidos de verano también, era entrada por salida, concentrar y volver a Buenos Aires. A veces nos quedábamos unos días en la provincia, pero bueno, no conocía mucho. Hoy me toca estar acá. Trato de disfrutar, primero obviamente la responsabilidad del fútbol, y después los días libre que tengo o el poco tiempo libre que tengo, tratar de aprovecharlo y conocer la provincia bien.

- ¿Cómo se dio esta posibilidad de venir a Mendoza a esta altura de tu carrera, después de tantos años en México? Venís para jugar una categoría que no habías jugado y que no conocías...

- Sí, la vuelta se da porque, al margen de que ya estuve mucho tiempo afuera, en México, 14 años, la idea es poder venir a Argentina acá para que mis hijos jueguen. Ellos son argentinos. No fuimos muy chicos para México y lamentablemente ellos tampoco podían jugar allá en México, en la Liga, por ser extranjeros. Entonces eso era una traba importante para ellos, que les gusta el fútbol. Me toca venir acá a la Argentina. Elegí Maipú porque me tocó hablar con los directivos, nos pusimos de acuerdo en algunas cosas y me abrieron la puerta como para para venir a jugar. No quise por ahí llegar a un equipo de Primera División porque quería estar más de este lado, en una provincia, más cerca de Neuquén también, que es donde donde están mis padres y le queda un poco cerca para venir. Entonces la idea era estar en Mendoza y bueno, gracias a Dios se dio todo como uno esperaba y ahora tratando de que en lo deportivo sea lo mejor para todos.

- Me hablaste de la familia y es un lindo lugar para ir en la nota. ¿Tus papás ahora que estás más cerca, viajan seguido a verte?

- Sí, sí, les ha tocado venir. Pueden venir en auto también, que eso es importante. Obviamente siempre el avión es más rápido, ¿no? Pero como para pasear acá y tener la posibilidad de salir y conocer. Están mucho más cerca. A mis viejos los veía una vez al año, con suerte, porque a veces no se podía cuando estaba en México. Las vacaciones allá son encontradas. Allá teníamos vacaciones largas en junio, julio y acá es invierno, entonces se hacía muy complicado poder venir, por lo que no se veía mucho a la familia. Hoy, el pensamiento es otro, tratar de disfrutarlos a ellos, tratar de que mis hijos jueguen y puedan seguir su camino futbolístico si es que que les va bien. Depende mucho de ellos, depende mucho el esfuerzo, la dedicación. Uno ya tiene 39 años, trata de disfrutar más el fútbol, aunque a veces soy muy competitivo y eso me ha llevado a poder conseguir grandes cosas. La competitividad va a estar siempre. Pero bueno, disfruto otras cosas. El vestuario, los compañeros o el día a día en la cancha y eso para mí es fundamental.

- Y en el caso de tus hijos, tienen 17 y 18 años, cuando quieras acordar, podés llegar a jugar profesionalmente con alguno de los dos...

- Si, si dan el salto. Depende mucho de ellos y depende también de uno como esté. Creo que les gusta, tienen potencial, uno le ve potencial y, bueno, ya depende mucho de ellos. Como dije recién, ojalá algún día se pueda llegar a jugar con ellos. Es muy difícil porque ya tengo 39, porque ya van pasando los años y uno va sintiendo cosas que te hacen pensar dos o tres veces como para seguir. Pero ojalá que se pueda dar. Y si no se da, apoyarlos a ellos en todo lo que se pueda. El de 17 es volante por derecha, juega de mitad de cancha para adelante. Y el, el de 18 es central, zurdo. Uno está en Cuarta y el otro en Sexta, en su categoría, entrenan con la primera local, tienen esa posibilidad. Así que les digo “aprovéchenla, son chicos más grandes lo que hay en la primera local”. Y lo que les digo siempre, depende mucho de uno, de la voluntad y las ganas que le meta y la pasión.

- En tu caso, creo que por tu edad y porque a tu edad estás jugando, esto de entrenar del sacrificio se los has transmitido con el ejemplo, porque no es fácil, con 39 años, todavía estar en actividad y estar bien…

- Sí, gracias a Dios he tenido la fortuna de poder mantenerme mentalmente y físicamente porque es muy importante a un nivel máximo, como lo es en la Liga de México, donde fui el máximo pasador o asistidor en el último tiempo, en México, en los últimos torneos, en donde me tocó ganar el Balón de Oro, al mejor volante ofensivo y al mejor de la Liga. Es decir, siempre traté de mantenerme al máximo nivel, gracias a Dios se me dio. Y la vuelta es por eso, por la familia, para que jueguen mis hijos, si no uno hubiese seguido compitiendo al máximo nivel. Hoy compito a un nivel importante, en una categoría muy difícil, pero bueno, siempre hay cosas por mejorar y uno a la edad que tiene conoce a su cuerpo mucho más y trata de mantenerse lo mejor posible.

- Me hablaste de México, ¿qué significó México para vos?

- Sí fue una etapa muy importante, futbolística y profesionalmente. Me tocó llegar a un país en el cual el fútbol es muy difícil, muy dinámico. Han pasado jugadores muy grandes que no han podido consolidarse. Me pude acostumbrar a la altura, a los horarios que se juega en Liga Mexicana y, bueno, pude demostrar ahí el talento, las cosas que uno había aprendido y que sigue aprendiendo día a día. Fue una etapa importantísima en mi vida porque me abrió las puertas el país y le pude dedicar mucho tiempo al fútbol, a mi familia y conseguir campeonatos, que es muy importante, es para lo que uno trabaja, lo que se logra en lo grupal y en lo individual. Se consiguieron cosas fundamentales, como campeonatos locales, Concachampions, ir al Mundial de Clubes, jugar contra equipos como el Real Madrid, experiencias únicas y después los amistosos, que nos tocaba ir a jugar a Estados Unidos contra contra equipos como el Barcelona, el Manchester United, cosas muy importante que uno por ahí no las esperaba y que uno las disfrutó y las aprovechó mucho.

- ¿Y eso te lo hacen notar tus compañeros hoy? Es muy importante toda esta experiencia que has tenido y hay chicos que vienen del ascenso, la mayoría te deben ver como un referente muy importante. Tenés ese rol también hoy en Maipú…

- Sí, soy uno de los referentes, tanto por la edad como por lo vivido futbolísticamente. Tengo, gracias a Dios, mucha experiencia dentro del campo de juego, cosas que he vivido, que por ahí uno no las esperaba y la tuvo que aprovechar y vivirla muy rápido y consolidarse. Entonces yo trato de ser un referente positivo en el sentido de que los chicos se pueden acercar a mí y preguntar. Uno los guía en algunos movimientos dentro del campo de juego. Es decir, hay muchas cosas en las que uno trata de orientar a los más jóvenes. Y yo me acoplo a ellos. Sinceramente no me creo ni más ni menos, soy uno más como como todos ellos. Me acoplo al tema de las canchas, de los viajes, de tomar mate en la utilería, un montón de cosas que ellos están acostumbrados. Yo me tuve que acoplar a ellos. Pero bueno, uno tiene la ventaja de lo vivido futbolísticamente y ellos tratan de aprovechar en ese sentido.

- En México quedó esa espina clavada por la chance en la selección que no se pudo dar…

- Sí, sí. Me hubiese encantado poder defender los colores de la camiseta de la Selección mexicana, por todo lo que me brindó el país y por todos los años que estuve y por cómo me trataron. Y también porque era una oportunidad única. Es decir, uno sabía o sabe que acá en la Selección argentina iba a tener nada, casi nada de chance, y que la Selección argentina tiene muy buenos jugadores. Entonces uno futbolísticamente trata de buscar su camino. El caso de Retegui ahora, y mucho más que se han esforzado y que han jugado con otras selecciones y han aprovechado su oportunidad. Sin ser, como llama la gente, “vende patria”, ni mucho menos. Uno tiene sangre argentina, simplemente que en lo futbolístico trata de buscar su camino. Esa vez, en el Mundial 2014, estuve muy, muy cerquita. No se pudo dar por un artículo que estaba en el reglamento de FIFA y, bueno, hoy ese artículo cambió y por eso Funes Mori pudo y yo ya no tuve la oportunidad de poder de estar dentro de los planes de la selección y, bueno, quedó esa espinita. Me hubiese encantado.

- Eso es lo que más bronca te debe dar. Futbolísticamente estabas totalmente en condiciones y estabas en los planes. Lo reglamentario es lo que te impidió estar...

- Sí, sí. Por eso más bronca te da, porque aparte el técnico de la selección me conocía, me había tenido en América de México, sabía lo que yo le podía dar a la selección, podía competir con los que ya estaban, porque creo que es la competencia sana lo que hace que un equipo vaya para adelante y una selección más. Y bueno, no se pudo, lamentablemente no se pudo y se tuvo que cambiar el chip, pensar en lo que venía. Después me tocó salir campeón de vuelta, por ejemplo. Pero bueno, eso ya no se pudo.

- Y River... ¿tuviste la posibilidad de volver en algún momento? ¿Tuviste intenciones?

- Sí, estuvo. Tuve la intención hace algunos años, cuando estaba en un momento muy bueno en mi carrera futbolística, me sentía en plenitud y con mucha experiencia y muchas cosas importantes conseguidas. Hace unos años, cuando estaba en México, me atreví a llamarlo a Marcelo (Gallardo) y preguntarle si podía ser parte de River, del plantel, y él con toda la experiencia que tiene, y con todo lo vivido, porque salimos campeones en el 2004 con River, y esa jerarquía que tiene él, me transmitió que la idea del club era poder tener un plantel joven, que querían seguir sacando chicos de inferiores y uno aceptó, porque comprende esas cosas. Por ahí los grandes que estaban o que siguen estando son los referentes de toda esa gloria que tuvo durante estos años River. Y que ellos, por respeto y porque todavía le seguían dando cosas al club, estaban, pero la idea era no traer gente tan grande como para tapar un lugar para los chicos. Pero sí, me hubiese encantado ser parte de ese ciclo. Sambueza, durante su época en River.

- ¿Cómo lo viviste desde lejos?

- Y, yo a River llegué cuando tenía 14 años. Estuve mucho tiempo en la pensión, hasta que me tocó pasar de Sexta a Reserva y de ahí a Primera. Muy rápido todo. Y me dio la posibilidad de vivir, de estudiar, de ir a la Selección juvenil. Entonces, sinceramente, es todo para mí y más que soy hincha. Me hubiese encantado poder estar. No se dio. Y lo disfruté como hincha y sigo disfrutando como hincha de River.

- Y hablando de River… está la posibilidad casi concreta de que venga Enzo Pérez. ¿Te gustaría jugar con él?

- No sé si el año que viene... Él es mucho más joven que yo, tiene mucho más todavía para dar a River. Va a tardar algunos años en poder llegar y yo, sinceramente, no sé si en esos años que él llegue voy a estar acá. Pero bueno, si me hubiese encantado si se daba ahora. Depende de él y depende de lo que él piense que le falte como para pegar la vuelta. Es un gran jugador, mucha jerarquía. Me hubiese encantado o me encantaría, claro.

- Con Maipú han tenido, más allá de la última derrota con Racing, un buen comienzo. ¿Cómo viste este arranque del equipo en el torneo?

- La verdad que bien, es competitivo, difícil, con equipos que también se han reforzado y han hecho su trabajo tanto local como de visitante. Para nosotros, como decís vos, la continuidad del plantel ha sido positiva, más algunos que hemos llegado como para tratar de seguir consolidando y tratando de ser lo más competitivo posible. Me parece que hemos arrancado de la mejor manera. También, te soy sincero, tendríamos que tener algunos puntos más, que por distracciones hemos perdido, por lo que estamos trabajando eso. No hemos sumado, tanto con Mitre o el otro día en Córdoba que se nos escapa en el final. Entonces eso es trabajo, eso es concentración y ojalá Dios quiera que lo mejoremos rápido para todo lo que viene.

- Te pasa algo particular en el Deportivo Maipú: sos más grande que el técnico. ¿Te ha pasado a lo largo de tu carrera?

- Me pasó con Paulo Pezzolano en Pachuca, que es el técnico de Cruzeiro que acaba de salir campeón del torneo pasado y ascendió a Primera. Él es un año más chico que yo. Ahora también hay alguna diferencia de edad, bastante, algunos años más con Luis (García). Hay mucho respeto mutuo. El es un técnico joven que quiere seguir aprendiendo, que quiere trascender. Eso es importante para todos. Tiene un diálogo fluido con nosotros, con los jugadores. Es un ida y vuelta constante, todo para mejorar. Sí, obviamente, algunas cosas me pregunta como para saber cómo veo al equipo, cómo veo tal planteamiento o alguna cosa, pero siempre con mucho respeto.

- ¿Y para qué están, de acuerdo a cómo has visto al plantel en esta categoría que es muy irregular?

- Eso es lo más importante, el tema de buscar una regularidad que nos lleve a estar siempre en los primeros lugares. Hoy tenemos la posibilidad estar quintos, podríamos estar segundos, depende la cantidad de goles. Es decir, tenemos que encontrar la regularidad que nos lleve a poder seguir allá arriba, no separarnos del pelotón de los que van primero y de eso va a depender mucho para qué estamos nosotros. Es una categoría difícil, quedan rivales importantes, difíciles, pero bueno, para ellos también nosotros vamos a ser muy complicado y va a depender de nosotros para qué estamos. Es decir, si el pensamiento nuestro es poder pelear el campeonato, lo vamos a pelear porque tenemos plantel. Confío plenamente en todos mis compañeros y en el técnico. Pero bueno, esto todo de la mentalidad y empezar a demostrarlo tanto local como de visitante.

- Te voy a poner en el compromiso de que me digas qué compañero te ha sorprendido en este plantel de Maipú…

- Hay varios compañeros que a mí me tocaba ver desde el iPad cuando estaba en México y veía los partidos de Maipú, porque ya habíamos tenido una charla con los directivos, porque ya pensaba en poder llegar acá. Hay compañeros, casi todos o todos, que tienen un potencial increíble y a veces no se dan cuenta de ese potencial. Por eso te digo que hay mucho de la cabeza de la confianza. Lucho Herrera, Santi (González), Agustín (Manzur), son jugadores que tienen un potencial increíble. El mismo Chicho (Vielez). Depende de ellos querer mejorar o querer trascender o quedarse en el lugar en el que están. Pero no creo que sea así, porque yo entreno todos los días con ellos. Hay muchos, muchos chicos que que tienen un gran potencial. Te nombré tres, pero te podría nombrar muchísimos más.

- ¿Ahí esta es la diferencia entre un jugador de Primera y el resto: creérsela, la cabeza, la mentalidad?

- Siempre se puede mejorar técnicamente y tácticamente, porque siempre hay algo nuevo por mejorar y uno va aprendiendo a medida que suma partidos, con la experiencia. El tema de perfil, cómo se mueve un compañero, donde llega la pelota, un montón de cosas se pueden mejorar. Pero creo que el tema de la cabeza es fundamental. Es fundamental para todo, nosotros estamos hablando de lo futbolístico, pero hay otros trabajos que es lo mismo: si no estás bien de la cabeza, te pasa factura. Nosotros creo que tenemos que estar muy bien mentalmente, creérnosla, como decís vos, estar convencido del potencial que tenemos. Hay que mejorar siempre siempre, pero con el convencimiento de que tenemos que jugar mejor, que podemos jugar mejor, que el compañero de al lado se esfuerza mucho y yo me tengo que esforzar mucho más. Y bueno, así vamos a ser competitivo y vamos a lograr más triunfos que derrotas.

